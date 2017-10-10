МВФ улучшил прогноз по росту экономики России

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП России до 1,8 с 1,4 процента в 2017 году, следует из материалов организации.

В 2018 году российская экономика увеличится на 1,6 процента. Предыдущий прогноз МВФ на 2018 год — 1,4 процента. Подъему ВВП будут способствовать стабилизация цен на нефть и смягчение финансовых условий, полагают в международной организации.

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В среднесрочной перспективе темпы роста замедлятся до 1,5 процента из-за динамики нефтяных цен, неблагоприятной демографической ситуации и других структурных проблем, отмечается в докладе фонда.

Также МВФ повысил прогноз роста мировой экономики на 0,1 процентного пункта до 3,6 процента в 2017 году и до 3,7 процента в 2018 году.

5 октября глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что в 2017 году ВВП России увеличится на 2,1 процента.

В начале месяца международное рейтинговое агентство Fitch также повысило прогноз роста российской экономики в 2017 году до 2 процентов с 1,6 процента, ожидавшихся в июне.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, принятому за основу при формировании проекта бюджета на трехлетку, российская экономика вырастет в 2017 на 2,1 процента, в 2018 году — на 2,1 процента, в 2019-м — на 2,2 процента, а в 2020-м — на 2,3 процента.