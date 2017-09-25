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Минэкономразвития спрогнозировало потерю 800 тысяч трудоспособных россиян в год

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Россия в ближайшие годы будет терять по 800 тысяч трудоспособных граждан в год из-за демографической структуры. Об этом в понедельник, 25 сентября, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сообщает РИА Новости.

По его словам, демографическая ситуация в стране остается одной из самых сложных в мире. Минимум рождаемости в России наблюдался в 1999 году — этим людям сейчас по 18 лет, они входят в состав рабочей силы, отметил Орешкин.

«Поколение очень маленькое, поэтому динамика негативная по численности трудоспособного населения будет сохраняться», — пояснил министр.

18 сентября министр труда и социальной защиты России Максим Топилин сообщил, что правительство одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до 85 процентов прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 января 2018 года и до 100 процентов — с 2019 года.

По данным Росстата, за первые пять месяцев 2017 года в России зафиксировано значительное превышение смертности над рождаемостью. В этот период умерла 791 тысяча граждан, родились 679,2 тысячи. Численность населения сократилась на 31,1 тысячи, или 0,02 процента, и составила 146,8 миллиона человек.

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