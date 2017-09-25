Орешкин назвал условие ускорения ВВП России

Российской экономике необходимо пять триллионов рублей инвестиций в год, чтобы расти темпами выше среднемировых. Об этом в понедельник, 25 сентября, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, сообщает РИА Новости.

По его словам, инвестиционная активность, которая упала в 2014-2015 годах, с середины 2016 года вновь восстанавливается. «Очень важно, чтобы двигаться дальше, инвестиционный рост должен становится сильнее, количество проектов, которые должны реализовываться в российской экономике должно становится больше», — отметил Орешкин.

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«По нашим оценкам, для того, чтобы российская экономика вышла на темпы роста выше среднемировых к уровню 2016 года, нам нужно добавить каждый год примерно по пять триллионов рублей дополнительных инвестиций», — заявил глава Минэкономразвития.

Он подтвердил прогноз экономического ведомства по росту ВВП в 2017 году — немногим более двух процентов.

19 сентября Орешкин сравнил сложившуюся в российской экономике ситуацию с американской в первой половине 1980-х годов. Тогда в США была достигнута низкая и устойчивая инфляция, это положило начало кредитного цикла, который длился 27 лет, отметил министр. Он считает, что сейчас общий уровень долговой нагрузки в российской экономике является низким.

В августе ЦБ сообщил о том, что темпы роста инвестиций в России увеличились до максимального с 2012 года уровня. Во втором квартале 2017 года вложения в основной капитал возросли в годовом выражении на 6,3 процента.