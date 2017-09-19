Орешкин сравнил российскую экономику с американской 1980-х годов

Нынешняя ситуация в российской экономике схожа с американской в первой половине 1980-х годов. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сообщает пресс-служба ведомства.

Тогда в США была достигнута низкая и устойчивая инфляция, это положило начало кредитного цикла, который длился 27 лет, отметил министр. Он считает, что сейчас общий уровень долговой нагрузки в российской экономике является низким.

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«Здесь задача у правительства и ЦБ РФ сделать так, чтобы кредитный цикл был позитивным для экономического роста. Это означает больше концентрации на корпоративном и инвестиционном кредитовании, развитие таких инструментов, как ипотека», — отметил Орешкин.

Одновременное сочетание длительного кредитного цикла, поддержки инвестиций в инфраструктуру, роста стабильности и предсказуемости станет основой устойчивого экономического роста, подчеркнул министр.

5 сентября Орешкин заявил, что инфляция в России по итогам 2017 года может составить менее 3,5 процентов при условии сохранения текущего обменного курса рубля.