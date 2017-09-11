Путин поведал о набирающей обороты экономике России

Экономика России вышла из кризиса и набирает обороты, а граждане и бизнес постепенно ощутят изменения. Об этом в понедельник, 11 сентября, на совещании с членами правительства заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Материалы по теме О, дивный новый рост! Как чиновники ищут признаки восстановления экономики России

«Все, что вы сказали, безусловно, говорит о том, что российская экономика из кризиса вышла, набирает обороты, и нам в этих условиях нужно сделать все для того, чтобы эту динамику сохранить», — сказал глава государства, заслушав доклад главы Минэкономразвития Максима Орешкина.

«И участники экономической деятельности, и граждане постепенно будут ощущать позитивные факторы, происходящие в экономике», — добавил президент.

В конце августа председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что экономика России адаптировалась к внешнему давлению и перешла к росту. В апреле на встрече с Владимиром Путиным он также говорил, что экономика страны вошла в стадию роста.

По прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в 2017 году вырастет более чем на два процента.

МВФ ждет, что экономика страны увеличится на 1,4 процента, а в Bank of America говорят о росте в 1,8 процента.