Орешкин рассказал о пользе американских санкций для России и Европы

Санкции США открывают перед европейскими компаниям новые возможности сотрудничества с Россией. Об этом во вторник, 29 августа, заявил министр экономического развития Максим Орешкин во время встречи c бизнесменами из Франции, сообщает РИА Новости.

«Здесь я отметил, что реакция со стороны европейских партнеров носит положительный характер, поэтому на отношения между Россией и Европой эта ситуация накладывает очень небольшое влияние, даже можно сказать, что дает новые возможности для европейских партнеров, они это понимают и активно собираются развивать свой бизнес в России», — сказал Орешкин.

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В августе темпы развития российской экономики после замедления в июле вновь ускорятся, подчеркнул он. «Мы ожидаем, что рост уже в августе вернется к отметке выше двух процентов и в целом по году мы получим значение выше двух процентов», — сказал министр.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон, расширяющий санкции против России. Новый пакет ограничений, в частности, запрещает американским компаниям и частным лицам кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней (ранее этот срок составлял 90 дней). Кроме того, ограничивается срок финансирования российских компаний нефтегазового сектора.

В июле Орешкин заявлял, что возможное расширение антироссийских санкций США больше ударит по президенту Трампу и по интересам европейского бизнеса, чем по России.

По данным Минэкономразвития, ВВП в июле увеличился в годовом выражении на 1,5 процента, по сравнению с 2,9 процента в июне. В мае экономика выросла на 3,5 процента, в июне — на 2,9 процента в годовом выражении.