Финансы
 

Минэкономразвития поведало об охлаждении экономической активности в России

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Минэкономразвития констатирует замедление темпов роста ВВП в июле. Такая оценка содержится в докладе ведомства.

«В июле произошло некоторое охлаждение экономической активности по сравнению со вторым кварталом 2017 года», — говорится в материалах министерства. В годовом выражении ВВП в прошедшем месяце увеличился на 1,5 процента.

«Вклад в замедление роста по сравнению с показателями апреля-июня внесла более слабая динамика промышленности, торговли и сельского хозяйства, которая была отчасти компенсирована увеличением темпов роста в строительстве», — отмечается в документе. При этом наибольшее ухудшение годовой динамики наблюдалось в обрабатывающей промышленности.

«В то же время июльские данные вряд ли стоит интерпретировать как смену позитивного тренда», — считают в Минэкономразвития. В августе темпы роста промышленности ускорятся, полагают в ведомстве.

В мае ВВП России увеличился на 3,5 процента, в июне — на 2,9 процента в годовом выражении.

По данным ЦБ, темпы роста инвестиций в основной капитал во втором квартале выросли до максимального с 2012 года уровня — 6,3 процента.

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