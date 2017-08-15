Финансы
 

Регионы России вышли из экономической депрессии

Перейти в «Мою Ленту»

Экономика большей части российских регионов вышла из депрессии. Соответствующий вывод содержится в «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленном ВШЭ.

«В июне 2017 года сводный индекс региональной экономической активности (РЭА) по России снизился с 61,2 до 52,7 процента. При этом 50-процентную отметку преодолели три из пяти важнейших секторов и семь из восьми федеральных округов, что говорит о фронтальном улучшении ситуации, по крайней мере, в территориальном разрезе», — сказано в докладе.

Промышленный индекс РЭА составил 73 процента, что подтверждает устойчивое повышение экономической активности в данном секторе. Рост активности зафиксирован в розничной и оптовой торговле (55-59 процента). Экономическая активность в секторе платных услуг понизилась до 45 процентов. «Единственный сектор, где ситуация по-прежнему заметно хуже, чем она была в прошлом году, это строительство (32 процента), где, однако, формируются важнейшие инвестиционные предпосылки долгосрочного роста в строительном секторе», — говорится в бюллетене.

Индекс РЭА в июне превысил уровень в 50 процентов в 47 случаях из 82 на уровне регионов. Число регионов, где преобладает рост в четырех или пяти секторах, увеличилось с 20 до 33.

В число самых проблемных регионов, где сократились все сектора экономики, вошли Волгоградская и Томская области. Самые успешные субъекты федерации — Республика Карелия, Кемеровская область и Приморский край. В среднем экономическая активность выросла в 50 регионах.

«В целом, хотя почти в 20 процентах от общего числа российских регионов рецессия еще далека от завершения, глубина и территориальная распространенность спада явно уменьшаются. На уровне всей российской экономики рецессия 2014-2015 годов, очевидно, закончилась», — указано в документе.

Ранее, 28 июля, Минэкономразвития сообщило, что восстановление экономической активности в России охватывает широкий спектр отраслей. В мае ВВП России вырос на 3,5 процента, в июне — на 2,9 процента в годовом выражении.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Аномальную погоду назвали причиной ускорения экономики России
В Германии удивились росту российской экономики вопреки санкциям
Минэкономразвития оценило рост ВВП в июне почти в три процента
Последние новости
ФСБ задержала готовившего диверсии в Крыму агента СБУ
Бильярдную Лабытнангского суда переделают в совещательную комнату
В петербургском метро заявили о прекращении дела в отношении своего главы
В МИД сравнили отношения Москвы и Тегерана с разменной монетой для западных СМИ
Роухани пригрозил выйти из ядерной сделки в случае расширения санкций США
Регионы России вышли из экономической депрессии
НАСА показало снимок разорванной галактики
Другие материалы рубрики
Финансы10:00 1 августа

Пенсионный калькулятор

Узнать размер своих будущих выплат
20:4714 августа

Минфин предложил ограничить размеры ставок по микрокредитам

05:45Сегодня

Билл Гейтс пожертвовал 4,6 миллиарда долларов на благотворительность

19:2614 августа

В Узбекистане повысят номинал самой крупной банкноты

Финансы10:00 1 августа

Баллы, страховка и стаж

Пройдите опрос, посвященный вашей будущей пенсии
20:2714 августа

Три украинских депутата задекларировали биткоины на 50 миллионов долларов

15:0114 августа

Аномальную погоду назвали причиной ускорения экономики России

16:0814 августа

Российские промышленники пожаловались на скачущий рубль

Финансы12:2331 июля

Главные вопросы о пенсии

ПФР и «Лента.ру» рассказывают о социальном обеспечении россиян
11:5514 августа

Минтруд легализовал более 800 тысяч работающих в тени россиян

16:5227 июля

Резервы России достигли 415 миллиардов долларов

13:5614 августа

Тосунян допустил спасение «Югры» саудовским принцем

Россия
«Много говорят о неуважении больных»
Монолог сельского врача о суровых реалиях российской медицины
Спасательные работы на аварийном руднике в Якутии частично прекращены
«Окровавленная морда серого животного»
История хаски, казненной за убийство куриц на подмосковной даче
Александр СоколовАктивный гражданин
За что осудили журналиста РБК Александра Соколова
Бильярдную Лабытнангского суда переделают в совещательную комнату
Из зоны схода селя в Кабардино-Балкарии эвакуировали 300 человек
На востоке Москвы обнаружили крупный тайник с оружием
Все материалы
Мир
Владимир Путин«Путин сражается за веру, за семью и за народ»
Американские пехотинцы Путина любят Бога и ненавидят геев
Гори, гори ясно
Американские нацисты устроили репетицию гражданской войны и хотят еще
Федор Лукьянов: Удар по «Кимерике»
Почему Дональд Трамп должен применить силу против Пхеньяна
Роухани пригрозил выйти из ядерной сделки в случае расширения санкций США
В МИД сравнили отношения Москвы и Тегерана с разменной монетой для западных СМИ
Ли Куан Ю с семьей в своей резиденцииДомик дедушки Ли
Аварийная хибара рассорила наследников отца сингапурского чуда
Чавес сгнил, страна сломалась
Венесуэльцы едят мусор, делают аборты и пытаются свергнуть власть
Все материалы
Бывший СССР
Встал вопрос
Почему на постсоветском пространстве исчезают люди
Поезд Львов — Москва стал лидером по вывозу украинцев в Россию
Правые со стволами
Пережившие Донбасс ветераны кошмарят украинских хуторян
Тимошенко отреагировала на сообщения об украинских ракетных двигателях для КНДР
На Украине допустили возможность нелегальной передачи ракетных технологий КНДР
Додон пообещал организовать Майдан для свержения правительства Молдавии
«Южмаш» опроверг информацию о поставках ракетных двигателей в КНДР
Все материалы
Финансы
Все идет по плану
Ким Чен Ын готовит Северную Корею к ядерной войне
Минфин предложил ограничить размеры ставок по микрокредитам
Билл Гейтс пожертвовал 4,6 миллиарда долларов на благотворительность
В Узбекистане повысят номинал самой крупной банкноты
Три украинских депутата задекларировали биткоины на 50 миллионов долларов
Аномальную погоду назвали причиной ускорения экономики России
Российские промышленники пожаловались на скачущий рубль
Все материалы
Бизнес
Чифирнем: Россия останется без кофе
Бодрящие зерна подорожают минимум на четверть
Зарубежная пресса заинтересовалась судом «Роснефти» с АФК «Система»
Не взлетит
Почему срывается многомиллиардная российская сделка с Ираном
«Мегафон» поборется с ФАС в суде
Прибыль «Газпрома» упала в 11 раз за полгода
ФАС разрешила «Мегафону» купить половину «Евросети»
Украинские производители начали химичить в России
Все материалы
Силовые структуры
Northrop Grumman B-2 SpiritНазад к Хиросиме
Зачем США высокоточные ядерные бомбы
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
Битва за общак
Кому из воров в законе достанется наследство Деда Хасана
Источник сообщил о продлении расследования по делу о крушении Ту-154
Готовившими теракты в Москве оказались граждане Таджикистана
Пентагон сообщил о гибели американских солдат в Ираке
СК оценил ущерб Татфондбанку в 50 миллиардов рублей
Все материалы
Наука и техника
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
Горбатая гора
Что скрывают секретные бункеры Второй мировой войны в Альпах
Опубликовано секретное видео сборки iPhone 8
НАСА показало снимок разорванной галактики
Раскрыт финальный дизайн iPhone 8
Найден метод регулирования терпимости к беженцам и мигрантам
Все материалы
Спорт
Мария ЛасицкенеБез чувств
Трагедия Болта и победы россиян без флага — каким был ЧМ по легкой атлетике
Олимпийский чемпион по велоспорту умер в возрасте 39 лет
Лопырева рассказала об объятиях с фанатами МЮ
Мостовой объяснил низкую посещаемость домашних матчей ЦСКА
Каспаров сыграл вничью с Карякиным в первой партии после возвращения в шахматы
Появился подсчитывающий зарплату Неймара в ПСЖ сайт
Проигрывавший по ходу матча 0:2 «Урал» ушел от поражения в игре с «Арсеналом»
Все материалы
Культура
Он вам не Мирон
Почему Оксимирон — тоже гнойный
1930«А баб жалеть нечего. Они мужиков стоят»
Как советская власть отправляла людей под копыта истории: книга Юлии Яковлевой
Мэгги Смит«Адюльтер, изнасилование и судебный роман о разводе»
От «Саги о Форсайтах» к «Аббатству Даунтон»
Адвокат Учителя пригрозил Поклонской уголовной ответственностью за «Матильду»
Тейлор Свифт отсудила один доллар по делу о сексуальных домогательствах
Количество просмотров баттла Оксимирона и Гнойного перевалило за 10 миллионов
Стал известен характер полученной Томом Крузом травмы
Все материалы
Интернет и СМИ
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
Не вижу зла
Основатель Tor не верит в криминальный «темный» интернет, а он есть
«Журналистика мертва, а телевидение — отстой»
Кто претендует на престол Андрея Малахова
Вдохновившийся биографией Сталина журналист Men's Health затроллил фитоняшек
Китаец погиб в лагере для интернет-зависимых спустя двое суток после приезда
Дуров призвал россиян брать пример с Путина и сниматься с голым торсом
Повар из Анапы превратил приготовление шаурмы в шоу
Все материалы
Ценности
Кошка, Карл!
Животное, которое зарабатывает три миллиона евро в год
Кавказ решает!
Тбилиси превращается в одну из самых модных столиц мира
Итальянцы использовали военные технологии в яхте для «специального клиента»
Немцы предложили состоятельным россиянам с дорогими машинами опробовать Audi
Российский дизайнер выпустила платок с голой русалкой и котом из сказок Пушкина
Американский бренд Supreme матерно послал президента США
MINI привезет во Франкфурт секретный электрический концепт
Все материалы
Путешествия
Аня Бушуева: «Сюда приезжают все известные люди Европы»
Чем живет испанский остров, доступный только избранным
И шашлычок под коньячок
Что сделало сочинские пляжи лучшими в мире
Крым обошел Анталью по числу зараженных человек
Британец случайно улетел в Лас-Вегас вместо Лондона
Чубакка избил сотрудника австралийского курорта сноубордом
Интерес семейных туристов к отдыху в Турции рухнул из-за вируса Коксаки
В крупнейшем аэропорту Каталонии началась забастовка
Все материалы
Из жизни
«Они думают, что в России все плохо»
История москвички, переехавшей в Шотландию
Деньги танцующего миллионера
За что у любимца интернета Джанлуки Вакки отбирают виллы и яхты
Радужные перспективы
Брутальные мужчины примеряют женскую одежду — кому это выгодно?
В Швеции сняли на видео белого лося-мутанта
Итальянец воспользовался весами в супермаркете для взвешивания гашиша
Любительница бодибилдинга из Австралии умерла из-за белковых добавок
Три тысячи индеек умерли от испуга под Тамбовом
Все материалы
Машины, которые оказались никому не нужны
На них потратили кучу времени и денег, но что-то пошло не так
На чем ездят бедняки
Какие машины покупают в странах, у жителей которых нет денег
Лучшие машины дешевле миллиона
Какие машины стоит купить за миллион (или около того) рублей
Porsche купит своим клиентам очки из-за «ослепляющих» интерьеров
Самые глупые автоугоны
Угонщики, совершавшие самые нелепые попытки угнать автомобиль
У спортивной «Весты» будет два двигателя на выбор
Запуск старого «Мерседеса» после девяти лет простоя показали на видео
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы