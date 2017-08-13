Финансы
 

В Германии удивились росту российской экономики вопреки санкциям

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Аналитики немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung удивились росту российской экономики в условиях санкций и снижения цен на нефть.

В статье говорится, что, согласно данным Национального бюро статистики, показатели российских производственных секторов во втором квартале текущего года выросли примерно на 2,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Эксперты полагают, что Россия может получить экономическую независимость от других стран, если рост ВВП продолжится. Отмечается, что сельскохозяйственный сектор еще не успел восстановиться после введения антироссийских санкций.

28 июля 2017 года Минэкономразвития сообщило, что восстановление экономической активности в России охватывает широкий спектр отраслей. Так, в мае ВВП России вырос на 3,5 процента, в июне — на 2,9 процента в годовом выражении. При этом безработица упала до рекордно низкого уровня в новейшей истории.

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