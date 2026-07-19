Авианосная группа одной страны НАТО участвовала в разведке ситуации на Украине

Авианосная группа Франции участвовала в разведке ситуации на Украине

Газета Journal du Dimanche опубликовала заявление командующего авианосным формированием Франции адмирала Тибо Одо де Поссеса. По его словам, авианосец «Шарль де Голль» выполнял задачи в ближневосточном регионе не только для защиты французских военнослужащих.

Как пояснил адмирал, президент Франции Эммануэль Макрон поставил перед военными дополнительную задачу — продолжать мониторинг обстановки в зонах кризисов, в частности, в контексте Украины, а также отслеживать операции Израиля в Ливане. Французский командир уточнил, что эта работа заключалась в наблюдении за тактическими и оперативными перемещениями различных сторон, присутствующих в регионе.

Собранные данные, добавил де Поссес, впоследствии передавались для анализа ситуации и принятия соответствующих решений.

Ранее The Times заявила о планах НАТО отслеживать передвижение российских войск с помощью системы Maven. Утверждается, что на прошлой неделе система Maven достигла полной технической готовности.