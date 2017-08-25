ЦБ сообщил о рекордном за пять лет росте инвестиций в России

Темпы роста инвестиций в России выросли до максимального с 2012 года уровня. Об этом сообщается в информационно-аналитическом комментарии ЦБ «Экономика» за август.

Во втором квартале 2017 года вложения в основной капитал увеличились в годовом выражении на 6,3 процента. Кварталом ранее прирост инвестиций вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,3 процента, отмечается в материалах Банка России.

Материалы по теме «Мы находимся глубоко в яме» Почему в России маленькие зарплаты и низкая безработица

Инвестиционный спрос увеличился значительнее, чем ожидалось, — на фоне укрепления рубля в начале года компании активно закупали технику, в том числе импортную. «Кроме того, во втором квартале существенно вырос объем строительных работ, поддержку чему, как предполагается, оказывала реализация крупных инфраструктурных проектов, таких как строительство моста через Керченский пролив и газопровода "Сила Сибири"», — говорится в комментарии.

По данным главы Минфина Антона Силуанова, инвестиции в основной капитал России в мае выросли на 3,2 процента.

Для того чтобы экономика России вышла на темпы роста в три процента, ежегодный объем дополнительных инвестиций должен составить пять триллионов рублей, считает министр экономического развития Максим Орешкин.