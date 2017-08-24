Bank of America поверил в ускорение российской экономики

В 2017 году ВВП России увеличится на 1,8 процента. Такой прогноз содержится в аналитическом обзоре Bank of America Merrill Lynch. Ранее там ожидали рост российской экономики на 1,1 процента. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает Rambler News Service.

Bank of America также прогнозирует, что к концу 2017 года инфляция в стране замедлится до 3,3 процента (прошлый прогноз — 3,6 процента).

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«Мы также считаем, что восстановление потребительского спроса станет ключевым фактором роста в будущем», — приводит агентство выдержку из обзора.

Кроме того, в 2017 году ожидается снижение ключевой ставки ЦБ на 0,75 процентного пункта и еще на 1,25 процентного пункта в 2018 году (сейчас она равна 9 процентам).

28 июля Минэкономразвития России сообщило, что восстановление экономической активности в стране продолжается и охватывает широкий спектр отраслей. В мае, по оценке ведомства, ВВП РФ вырос на 3,5 процента, в июне — на 2,9 процента в годовом выражении.

В конце июля МВФ сообщил, что российская экономика в соответствии с апрельским прогнозом (плюс 1,4 процента ВВП) будет постепенно восстанавливаться в 2017 году.