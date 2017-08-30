Медведев снова объявил о переходе российской экономики к росту

Экономика России адаптировалась к внешнему давлению и перешла к росту, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом в среду, 30 августа, сообщает РИА Новости.

«Несмотря на внешнее давление и санкции, жесткие ограничения по капиталу, технологическому компоненту, наша экономика в целом адаптировалась к новым реалиям, перешла к росту. Восстанавливается объем инвестиций в основной капитал, растет грузооборот, растет экспорт и инфляция остается на низких позициях», — перечислил он.

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Премьер призвал поддержать и укрепить эти позитивные тенденции. «У России достаточно ресурсов, но самое главное — много инициативных людей для того, чтобы создать достойную альтернативу импорту по целому ряду направлений», — добавил он.

Ранее, в апреле, Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что экономика России вошла в стадию роста. «Мы наблюдали это и в конце прошлого года, и в начале этого года наблюдаем», — сказал тогда председатель правительства.

По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в 2017 году вырастет более чем на два процента.

МВФ ждет, что экономика страны увеличится на 1,4 процента, а в Bank of America говорят о росте в 1,8 процента.