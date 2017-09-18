Правительство поддержало уравнение МРОТ и прожиточного минимума

Российское правительство одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 85 процентов прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 января 2018 года и до 100 процентов — с 2019 года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сообщает Rambler News Service.

«Правительство одобрило, вместе с бюджетом внесен законопроект о повышении минимального размера оплаты труда», — заявил он.

13 сентября президент Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение Федерации независимых профсоюзов России о выравнивании МРОТ и прожиточного минимума с января 2018 года.

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11 сентября Минтруд сообщил о подготовке законопроекта, согласно которому с 2018-го МРОТ в России увеличится на 21,7 процента и составит 9489 рублей. В тот же день Путин на совещании с членами правительства предложил повысить МРОТ в 2018-м, а к 1 января 2019 года уравнять его с прожиточным минимумом трудоспособного населения.

По мнению вице-премьера по социальным вопросам Ольги Голодец, бедность россиян является уникальной, так как это бедность работающего населения. По ее словам, средняя заработная плата в 2016 году составляла 36,7 тысячи рублей, в то же время зарплату на уровне МРОТ получали почти пять миллионов человек.

По данным министерства труда, во втором квартале 2017 года прожиточный минимум трудоспособных граждан в России равнялся 11 163 рублям. С 1 июля МРОТ в стране был увеличен с 7500 до 7800 рублей.