Fitch улучшило прогноз по росту ВВП России

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российской экономики в 2017 году до двух процентов с 1,6 процента, ожидавшихся в июне. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщает «Интерфакс».

Улучшению сценария отражает более быстрый, чем предполагалось ранее, подъем потребительских расходов в России, говорится в материалах агентства. «Экономический рост во втором квартале 2017 года ускорился до 2,5 процента в годовом выражении по сравнению с 0,5 процента в первом квартале, благодаря частному потреблению и инвестициям», — отмечают в Fitch.

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Росту частного потребления способствует низкая безработица, повышение доходов населения и улучшение условий в кредитной сфере, полагают эксперты.

15 сентября Банк России повысил прогноз роста отечественной экономики по итогам 2017 года до 1,7-2,2 процента. Согласно предсказанию Минэкономразвития, российская экономика в текущем году вырастет более чем на два процента. Международный валютный фонд ждет, что ВВП увеличится на 1,4 процента, а в Bank of America прогнозируют рост в 1,8 процента.