Всемирный банк убедился в подъеме экономики России

Российская экономика вышла из рецессии и демонстрирует умеренные темпы роста в нынешнем году. Об этом в четверг, 19 октября, говорится в докладе Всемирного банка, сообщает ТАСС.

Согласно прогнозу международной организации, ВВП России в 2017 увеличится на 1,7 процента, в 2018-м — на 1,8 процента. «Прогноз среднесрочного роста для России несколько возрос после более быстрого, чем ожидалось, восстановления спроса на внутреннем рынке и более высокого экспорта», — отмечают эксперты Всемирного банка.

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Цены на нефть и высокий спрос на внутреннем рынке создали в России возможности для рабочих из соседних стран, указывается в документе. Но для долгосрочного экономического роста необходимы структурные реформы. Эксперты видят риски в низких нефтяных котировках и возможных негативных последствиях расширения санкций.

10 октября Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП России с 1,4 до 1,8 процента в 2017 году. В будущем году российская экономика увеличится на 1,6 процента.

Международное рейтинговое агентство Fitch также повысило прогноз роста российской экономики в 2017 году до 2 процентов с 1,6 процента, ожидавшихся в июне.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, принятому за основу при формировании проекта бюджета на трехлетку, российская экономика вырастет в 2017 на 2,1 процента, в 2018 году — на 2,1 процента, в 2019-м — на 2,2 процента, а в 2020-м — на 2,3 процента.