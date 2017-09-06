Кудрин предложил ускорить экономику за счет сокращения расходов на оборону

Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин раскрыл часть своей стратегии развития России до 2024 года, которую он подготовил для президента Владимира Путина. Об этом в среду, 6 сентября, пишут «Ведомости».

Ключевое предложение стратегии — проведение структурных реформ, отмечает издание. К 2035 году расходы государства могут настолько превысить доходы, что устойчивость бюджетной системы окажется под ударом, считает Кудрин. Добыча нефти и газа будет падать, спрос на госинвестиции — расти, а население — стареть, поэтому потребуется больше денег на пенсии и медицину.

Материалы по теме Крепкий Орешкин Почему российской статистике не верит даже министр

По мнению главы ЦСР, к 2035 году с помощью реформ можно будет удвоить ВВП России. «Если ничего не менять, ВВП даже в самые успешные годы будет расти не более чем на 2,5 процента и к 2035 году увеличится всего на 50 процентов по сравнению с 2016 годом», — отмечает газета.

В стратегии ЦСР предлагается на треть увеличить госинвестиции в развитие общественной инфраструктуры, расходы на образование поднять на 0,8–1 процента ВВП, на здравоохранение — на 0,7–0,8 процента в 2024 году по сравнению с нынешним.

В Центре полагают, что чтобы эти инвестиции окупились необходимы реформы. Так, в системе образования нужно ввести обязательную подготовительную школу для 5–6-летних детей и профильное образование для старшеклассников, сформировать сеть национальных исследовательских университетов. В здравоохранении — развивать системы профилактики, оснастить клиники, реализовать программы ведения хронических больных.

Кроме того, предложено значительное сокращение расходов на безопасность и оборону. Численность занятых в правоохранительной системе следует сократить на четверть. Расходы на оборону также нужно снизить с нынешних 4,4 процента ВВП до 2,8 процента. Армию необходимо полностью перевести на контрактную основу.

30 мая президенту России Владимиру Путину были представлены три программы экономического развития России до 2025 года. Их разработали ЦСР, министерство экономического развития и Столыпинский клуб.

Команда Кудрина начала разрабатывать программу общеэкономических реформ с 2016 года для президентской кампании 2018 года.