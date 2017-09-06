Финансы
 

Кудрин предложил ускорить экономику за счет сокращения расходов на оборону

Перейти в «Мою Ленту»
Алексей Кудрин
Алексей Кудрин

Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин раскрыл часть своей стратегии развития России до 2024 года, которую он подготовил для президента Владимира Путина. Об этом в среду, 6 сентября, пишут «Ведомости».

Ключевое предложение стратегии — проведение структурных реформ, отмечает издание. К 2035 году расходы государства могут настолько превысить доходы, что устойчивость бюджетной системы окажется под ударом, считает Кудрин. Добыча нефти и газа будет падать, спрос на госинвестиции — расти, а население — стареть, поэтому потребуется больше денег на пенсии и медицину.

По мнению главы ЦСР, к 2035 году с помощью реформ можно будет удвоить ВВП России. «Если ничего не менять, ВВП даже в самые успешные годы будет расти не более чем на 2,5 процента и к 2035 году увеличится всего на 50 процентов по сравнению с 2016 годом», — отмечает газета.

В стратегии ЦСР предлагается на треть увеличить госинвестиции в развитие общественной инфраструктуры, расходы на образование поднять на 0,8–1 процента ВВП, на здравоохранение — на 0,7–0,8 процента в 2024 году по сравнению с нынешним.

В Центре полагают, что чтобы эти инвестиции окупились необходимы реформы. Так, в системе образования нужно ввести обязательную подготовительную школу для 5–6-летних детей и профильное образование для старшеклассников, сформировать сеть национальных исследовательских университетов. В здравоохранении — развивать системы профилактики, оснастить клиники, реализовать программы ведения хронических больных.

Кроме того, предложено значительное сокращение расходов на безопасность и оборону. Численность занятых в правоохранительной системе следует сократить на четверть. Расходы на оборону также нужно снизить с нынешних 4,4 процента ВВП до 2,8 процента. Армию необходимо полностью перевести на контрактную основу.

30 мая президенту России Владимиру Путину были представлены три программы экономического развития России до 2025 года. Их разработали ЦСР, министерство экономического развития и Столыпинский клуб.

Команда Кудрина начала разрабатывать программу общеэкономических реформ с 2016 года для президентской кампании 2018 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кудрин предложил Путину заняться образованием и здоровьем
Кудрин посоветовал уволить треть чиновников
Греф заявил об отсутствии альтернатив экономической программе Кудрина
Президент оценил план экономического развития России до 2025 года
Последние новости
Януковича заподозрили в захвате власти и совершении конституционного переворота
Обама отреагировал на решение Трампа выгнать детей-нелегалов из США
Кудрин предложил ускорить экономику за счет сокращения расходов на оборону
Владельцы особняков на Рублевке продадут их за полцены  
Полиция Екатеринбурга задержала «попутанного бесом» педофила
Бывший игрок «Анжи» забил мяч за сборную Бразилии ударом в девятку с лета
Путин подтвердил непризнание Россией ядерного статуса КНДР
Другие материалы рубрики
Финансы00:02 4 сентября
Джордж Сорос

Джордж, ты ковбой

За что ненавидят и боятся миллиардера Сороса
06:33Сегодня

Шувалов анонсировал серьезное обсуждение закона о криптовалютах в правительстве

02:55Сегодня

Трутнев поведал о создании нового экономического пространства на Дальнем Востоке

06:13Сегодня

Госдолг Украины превысил 76 миллиардов долларов

Финансы10:00 1 августа

Пенсионный калькулятор

Узнать размер своих будущих выплат
19:30 5 сентября

В ЦБ удивились масштабам августовской дефляции

06:02Сегодня

Медицинские карты россиян сохранят с помощью блокчейна

15:58 5 сентября

Гройсман назвал сумму платежа Украины по внешним долгам

Финансы12:2331 июля

Главные вопросы о пенсии

ПФР и «Лента.ру» рассказывают о социальном обеспечении россиян
10:35 4 сентября

ЦБ ввел механизм экстренного предоставления ликвидности банкам

13:57 5 сентября

Минфин увеличит закупки валюты в полтора раза

20:2918 августа

Цены на нефть резко подскочили

Россия
Остров проклятых
Отчаявшиеся наркоманы ищут спасения в ивановской глуши
Ксения СобчакДевочки для битья
Соперничать с Путиным решаются борцы с рептилоидами и женщины-загадки
Полиция Екатеринбурга задержала «попутанного бесом» педофила
Глава Минстроя пожаловался на предвзятое отношение россиян к деревянным домам
Путин подтвердил непризнание Россией ядерного статуса КНДР
Жительница Иркутска выжила после падения с 15 этажа
«Он никогда до этого не плакал»
Рассказ о том, как страшный диагноз превратился в счастливый билет
Все материалы
Мир
Ем друзей, ем подруг
Почему люди продолжают пожирать человечину
Желтый кумар
Китай превратился в марихуановую сверхдержаву
Новая. Холодная. Твоя.
Противостояние США и России перерастает в неявную войну
Мьянма заминировала свою границу в попытке уберечься от беженцев-рохинджа
Обама отреагировал на решение Трампа выгнать детей-нелегалов из США
Сербская смерть
Балканские деревни превращаются в кладбища
Вали нацистов! Гаси антифу!
Америка захлебнулась в насилии и не думает останавливаться
Все материалы
Бывший СССР
Михаил СаакашвилиБезумный Михо
Почему приезда Саакашвили боится вся Украина
Социопат восстановит стертое граффити времен Майдана в центре Киева
Украина отреагировала на российский проект резолюции о миротворцах в Донбассе
Киев переименует АТО в операцию по обороне Украины
В Киеве назвали число украинских пленных в Донбассе
Захарченко согласился рассмотреть инициативу введения миротворцев ООН в Донбасс
Глава МИД Германии поддержал предложение Путина о введении миротворцев в Донбасс
Все материалы
Финансы
Джордж СоросДжордж, ты ковбой
За что ненавидят и боятся миллиардера Сороса
Шувалов анонсировал серьезное обсуждение закона о криптовалютах в правительстве
Кудрин предложил ускорить экономику за счет сокращения расходов на оборону
Трутнев поведал о создании нового экономического пространства на Дальнем Востоке
Госдолг Украины превысил 76 миллиардов долларов
В ЦБ удивились масштабам августовской дефляции
Медицинские карты россиян сохранят с помощью блокчейна
Все материалы
Бизнес
По самые помидоры
Российскую экономику не спасут даже овощи
«У норвежской экополитики двойные стандарты»
Сопредседатель Экологической палаты России о лицемерной позиции северного соседа
Лицом к Востоку
Самое главное о Восточном экономическом форуме 2017
Россия создаст в Египте промзону
«Росатом» создаст Центр ядерной медицины на острове Русский
Белоусов озаботился «движухой» на Дальнем Востоке
Корпорация МСП и ДЖЕТРО подписали «дорожную карту» Меморандума о взаимопонимании
Все материалы
Силовые структуры
Ложись, двойка: ученик напал на школу в Подмосковье
Испуганные одноклассники прыгали из окон, пока он сводил счеты с учительницей
Типа смешные легавые
Чем заканчиваются нелепые попытки силовиков пошутить над законом
Леван ХуцишвилиСлужить и крышевать
Брянский суперучастковый получил пять лет и бесследно исчез из зала суда
В Дагестане нейтрализовали главаря преступной группировки
В суде представили запись разговора Улюкаева и Сечина при передаче взятки
СМИ узнали о подготовке северокорейской баллистической ракеты к запуску
В Заполярье оперативники ФСБ задержали группу торговцев оружием
Все материалы
Наука и техника
Пир во время войны
Неизвестные фотографии Второй мировой
Живые кучи
Раскрыт внешний вид инопланетян
Армагеддон наступает
В Солнечной системе появится второе солнце и уничтожит Землю
Робот Федор научился работать на складе
Найдено неожиданное свойство популярной спортивной добавки
Обнаружен затонувший во время цунами древний город
Развеян главный миф о бритье волос
Все материалы
Спорт
Лионель МессиМиллионель
Продав Неймара за миллионы, «Барселона» рискует отдать Месси бесплатно
Промоутер Ковалева рассказала о планах боксера
Бывший игрок «Анжи» забил мяч за сборную Бразилии ударом в девятку с лета
Кличко оценил талант Поветкина
Россиянин Фокеев стал чемпионом мира по стендовой стрельбе
Исландия уменьшила шансы Украины попасть на чемпионат мира в России
Оргкомитет ЧМ-2018 потребовал 400 миллионов на перенос медиацентра
Все материалы
Культура
Питер Хег«Мои лучшие идеи возникают, когда я хожу в туалет»
Питер Хёг о перевоплощении в женщину, воровстве и медитациях
Чуть помедленнее, Клуни
Кого убивает Мэтт Дэймон и какую страну спустили в канализацию
Ад и Израиль
Убитые дети как повод смеяться и плакать
Девятый эпизод «Звездных войн» остался без режиссера
Отожгли по полной
На фестивале Burning Man действительно сгорел человек
82-летняя актриса фильмов о Бонде призвала ровесников к сексу
Роскомнадзор попросил изучить критикующую единороссов пародию ЛДПР на «Тает лед»
Все материалы
Интернет и СМИ
На ручном управлении
Кто создал PornHub, Brazzers и крупнейшую порноимперию планеты
Голая Дакота и роковая ошибка Тимати
Над чем всю неделю смеялся интернет
Дуров раскрыл подробности вербовки в ФБР
Подозрительный журналист попытался исчезнуть из кадра во время прямого эфира
Оперных певиц «заставили» издавать звуки старых модемов при подключении к сети
Японец сыграл Despacito и хит Эда Ширана на калькуляторах
Пожилая фэшн-обозреватель раскритиковала жену Трампа и сама стала жертвой травли
Все материалы
Ценности
Плыви как Абрамович
Российские миллиардеры отправятся за новыми яхтами в Монако
Слава КПСС!
«Запорожец», розовая «Чайка» и коммунизм в отдельно взятой усадьбе
Дэвид Бекхэм примерил инновационные бутсы
Victoria’s Secret пообещала гарантию сексуальности
Обнародованы секретные подробности оборудования Skoda Karoq
Конор Макгрегор подался в модельеры
Московских клиентов Puma посадят в космическую фотобудку
Все материалы
Путешествия
Станислав наблюдает за затмениемСолнечный угар
Зачем украинский пенсионер бросил все и уехал в США
Россия проверит Турцию на вирус Коксаки
Раскрыты главные трудности иностранных туристов при поездках в Россию
В правительстве допустили восстановление авиасообщения с Египтом в 2017 году
Российский турист впал в кому после аварии в Турции
Туристам предложили секретный All Inclusive-круиз за 360 тысяч рублей
Турпоток в Турцию из России вырос в девять раз
Все материалы
Из жизни
Спортсмен-парапланерист на параплане в Алтайском крае. Категории: Искусство, культура, развлечения, Окружающая среда Место: Республика Алтай, Россия Дата события: 20.08.2017 Дата поступления: 25.08.2017 Автор: Александр КряжевГреби отсюда
7 странных способов дойти до точки
Деды надевали
Пожилые красавцы готовы дать фору молодым
«Польский майонез мне совсем не нравится»
История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в польский Вроцлав
На острове Русский 600 человек побежали ради амурского тигра
Жители китайской деревни пронесли в паланкине собаку в шапке и покидались грязью
Подозреваемый в краже картин на 500 миллионов избежал приговора из-за деменции
Датский изобретатель рассказал об обстоятельствах смерти журналистки на подлодке
Все материалы
Тест-драйв «заряженного» Kia Soul GT
Длительный тест 204-сильного кроссовера: часть первая
Самые быстрые газонокосилка и туалет
На каких предметах ставят самые неожиданные рекорды скорости
Тест: когда в нашей жизни появились спидкамеры и ОСАГО
Угадай, в каком году в России начали травить штрафами и камерами
Культовые тачки знаменитых людей
Легендарные автомобили легендарных личностей и их цены
Новый Nissan Leaf научился тормозить педалью газа
Alpina построила дизельную «пятерку» BMW с тремя турбинами
Компания Renault захотела стать «Тойотой»
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы