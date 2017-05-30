Президент оценил план экономического развития России до 2025 года

Готовящийся план действий правительства на 2017-2025 годы является ключевым документом с точки зрения долгосрочной стратегии развития экономики, он должен отражать интересы граждан, государства и бизнеса. Об этом во вторник, 30 мая, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, важно сделать ставку на улучшение делового климата и рост конкурентоспособности российской экономики, на повышение производительности труда и эффективность крупных инвестиционных проектов, на развитие малого и среднего бизнеса.

Кроме того, необходимо наращивать объемы несырьевого экспорта, сформировать новые точки роста в регионах, отметил Путин.

В апреле глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что для ускорения экономического развития страны необходимо в два раза увеличить несырьевой экспорт. По мнению главы Минфина Антона Силуанова, без структурных реформ российская экономика будет расти максимум на 1,5 процента в год.

В декабре 2016-го Путин поручил правительству утвердить план действий до 2025 года, которые позволили бы обеспечить темпы роста российской экономики на уровне выше мировых к 2019-2020 годам.