Столыпинский клуб предложил вложить в экономику 7,5 триллиона рублей

Российским институтам развития необходима докапитализация на полтора триллиона рублей в год в течение пяти лет. Такое предложение было сформулировано в доработанной экономической программе Столыпинского клуба «Стратегия роста». Документ есть в распоряжении «Ленты.ру».

Программа, по замыслу авторов, должна обеспечить более высокие темпы экономического роста по сравнению с текущими.

План действия разбит на три этапа: 2017-2019 годы, 2020-2025 годы и 2026-2035 годы. На первом этапе, по мнению экспертов, возможно добиться роста ВВП на 3,5-5 процентов в год, на втором — 5-6 процентов, на третьем — 3-3,5 процента.

Деньги на реализацию программы предлагается взять из трех источников: государственных средств, частных сбережений россиян и ресурсов иностранных инвесторов.

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На стимулирование отдельных отраслей экономики на первом этапе предлагается направить 520 миллиардов рублей. Среди мер значится специальная программа ипотеки по ставке пять процентов годовых (150 миллиардов рублей), субсидирование потребления социально незащищенными категориями граждан отечественных продуктов питания и лекарственных средств (170 миллиардов рублей), стимулирование покупки автомобилей, сельхозтехники и других промтоваров на сумму не менее 200 миллиардов рублей.

В экспертном сообществе ведется полемика о путях экономического развития страны. Основной идеей стратегии Столыпинского клуба (в него, в частности, входят бизнес-омбудсмен Борис Титов и главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач) является обеспечение экономики дешевыми деньгами и снижение давления на бизнес.

В свою очередь, концепция, предлагаемая Центром стратегических разработок (его совет возглавляет бывший министр финансов Алексей Кудрин), делает упор на макроэкономическую стабильность и низкую инфляцию, а также на небольшой дефицит бюджета.