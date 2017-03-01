Экономический рост предложили обеспечить за счет охранников и бухгалтеров

В России есть значительные кадровые ресурсы, их эффективное использование повысит производительность труда и поспособствует развитию экономики. Соответствующая информация содержится в среднесрочной программе социально-экономического развития до 2025 года «Стратегия роста», подготовленной Институтом экономики роста имени Столыпина. Документ есть в распоряжении «Ленты.ру».

Авторы программы указывают на то, что одной из основных проблем российской экономики является неэффективная и избыточная занятость в бюджетном секторе, правоохранительных органах, частных структурах обеспечения безопасности, бухгалтерии. Трудовой резерв оценивается Институтом Столыпина в 10 миллионов человек.

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Кроме того, в программе сказано, что резервом также является русскоязычное население, проживающее вокруг России. Это еще около 30 миллионов человек.

«Развитие рынка труда должно быть не за счет роста числа рабочих мест, а интенсивным, за счет повышения производительности труда», — говорится в «Стратегии роста».

Институт экономики роста (в него входит бизнес-омбудсмен Борис Титов) и Центр стратегических разработок (совет организации возглавляет бывший министр финансов Алексей Кудрин) разрабатывают собственные программы экономического развития России. Они должны быть представлены президенту в 2017 году.