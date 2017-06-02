Греф заявил об отсутствии альтернатив экономической программе Кудрина

Глава Сбербанка России Герман Греф заявил, что не видит альтернатив программе экономического развития России, предложенной бывшим министром финансов и руководителем Центра стратегический разработок (ЦСР) Алексеем Кудриным. Соответствующее мнение Греф высказал в кулуарах Петербургского экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 2 июня, передает ТАСС.

Он признал, что есть «ряд направлений, по которым еще нужно спорить», но полностью раскритиковал стратегию, разработанную Столыпинским клубом (возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов). «При всем моем уважении я просто не вижу никакой возможности, чтобы прибегать к тем мерам, которые предлагает Столыпинский клуб. Эту программу сложно назвать высокопрофессиональной», — отметил он.

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30 мая президенту России Владимиру Путину были представлены три программы экономического развития России до 2025 года. Их разработали ЦСР, министерство экономического развития и Столыпинский клуб. Окончательный вариант стратегии, как сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правительства Игоря Шувалова, планируется подготовить в течение трех-пяти месяцев.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью агентству рассказывал, что у каждой программы есть как сильные, так и слабые стороны. По его словам, вариант Кудрина предусматривает повышение расходов бюджета в расчете на рост нефтяных цен, Титов предлагает «залить экономику деньгами», а правительство намерено ориентироваться на обеспечение предсказуемых условий для бизнеса и роста инвестиций.