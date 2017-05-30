Финансы
 

Стратегии развития экономики ЦСР и Столыпинского клуба объединят в один документ

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Борис Титов
Борис Титов

Проекты стратегий социально-экономического развития России, представленные Центром стратегических разработок (ЦСР) и Столыпинским клубом, будут объединены в один документ. Об этом во вторник, 30 мая, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщает Rambler News Service.

Помимо программ, разработанных ЦСР и Столыпинским клубом, речь также идет о собственной стратегии правительства и возможных предложениях других экспертных групп, пояснил он после совещания президента России Владимира Путина с правительством.

При этом глава совета ЦСР, бывший министр финансов России Алексей Кудрин считает, что часть положений итогового документа может быть представлена до президентских выборов 2018 года. «Президент будет решать, что он будет публиковать, если он станет, в том числе, кандидатом на следующий президентский срок», — пояснил он.

Ранее 30 мая президент России Владимир Путин заявил, что готовящийся план действий правительства на 2017-2025 год является ключевым документом с точки зрения долгосрочной стратегии развития экономики, он должен отражать интересы граждан, государства и бизнеса.

В конце 2016 года Путин поручил правительству утвердить план действий правительства до 2025 года, которые позволили бы обеспечить темпы роста российской экономики на уровне выше мировых к 2019-2020 годам.

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