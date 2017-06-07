Кудрин посоветовал уволить треть чиновников

Проект административной реформы, представленный Центром стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина, предусматривает в 2018-2024 годах сокращение госаппарата и затрат на него примерно на 30 процентов от нынешнего. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Также предлагается сформировать цифровую экосистему данных для госуправления, а в правительстве — «стратегический блок» под руководством вице-премьера.

По расчетам ЦСР, стоимость госуправления в случае ее реформирования в соответствии с предложениями его экспертов должна составить 1990 рублей в год на гражданина вместо нынешних 2844 рублей. Кроме этого, общее число госслужащих должно снизиться — с нынешних 148,3 на 10 тысяч населения до 103,6.

Среди целей программы до 2024 года — повышение уровня применения цифровых технологий в госуправлении с 5-10 до 50 процессов, снижение доли расходов на обеспечения работы госаппарата в общих госрасходах с 2,5 до 1,74 процента, участие в проектной части работ не менее половины госаппарата, а работы по поручениям (вне рутинных процессов и проектов) — до 20 процентов.

Команда Кудрина начала разрабатывать программу общеэкономических реформ с 2016 года для президентской кампании 2018 года. При этом тема трансформации госуправления оставалась закрытой наряду с внешнеполитическими инициативами. Обсуждение проекта состоялось в администрации президента 6 июня.