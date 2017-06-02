Кудрин пожалел о потерянном десятилетии в экономике

Российская экономика пережила «потерянное десятилетие», заявил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в ходе делового завтрака «Что ожидать после мая 2018?», организованного Сбербанком на Международной экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

«У нас, включая 2017 год, если у нас экономический рост будет 1,5 процента или 2 процента, то с 2008 по 2017 год — десять лет средний темп роста один процент. Это потерянное десятилетие», — сказал он.

Кудрин отметил, что в России за прошедшее десятилетние не сложилось инновационной экономики. «Коллеги, мы говорим про экономику знаний последние лет 10. В России не сложилась экономика знаний», — сказал он.

По его словам, количество предприятий, занимающихся инновационными разработками, было в течение 10 лет на уровне 7-8 процентов и сегодня остается почти на том же уровне — 8-9 процентов.

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«В концепции долгосрочного развития ставилась цель — достичь 40 процентов. За 10 лет не изменилась ситуация. Значит, мы не научились добиваться этого. Но мы и не обеспечили ресурсами и теми механизмами, в том числе», — заключил Кудрин.

В апреле, выступая на Красноярском экономическом форуме, Кудрин назвал одну из причин слабого роста российской экономики. По его словам, одной из крупнейших структурных проблем является чрезмерное присутствие государства. Причиной низкой мотивации госкомпаний он назвал в том числе их большую долю в ведущих отраслях и как следствие — слабую конкуренцию.

«В ведущих отраслях большую долю составляют государственные компании — от добычи до финансов, где вообще не должно быть государственных компаний», — сказал он.