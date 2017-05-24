Бизнес
 
Последние новости
Анкара опровергла сообщения о новых ограничениях торговли с Россией
МВД России разрешило продажу пива в пластиковой таре на Кубке конфедераций
Хакер попытался соблазнить Меланию Трамп большими стенами и казино
В Красноярском крае застрелили главного редактора местной газеты
Пушков раскритиковал идею Трампа «привлечь Россию к ответственности за Крым»
Режим ЧС объявлен в трех регионах России
СМИ узнали о планах Киева прекратить железнодорожное сообщение с Россией
Популярные новости
Пушков раскритиковал идею Трампа «привлечь Россию к ответственности за Крым»
СМИ узнали о планах Киева прекратить железнодорожное сообщение с Россией
Хакер попытался соблазнить Меланию Трамп большими стенами и казино
Трамп поддержал идею привлечь Россию к ответственности за Крым и Донбасс
Путин прокомментировал обыски у Серебренникова
В Красноярском крае застрелили главного редактора местной газеты
Найдена главная опасность недосыпания

Кирпичики инвестклимата

О влиянии миноритарных инвесторов на экономику России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Земляниченко / AP

Еще десять лет назад вопрос формирования в России благоприятного инвестиционного климата упирался в основном в несовершенство государственной системы регулирования. Правительство проделало значительную работу, чтобы снять это осложнение. Тем не менее негативные факторы остаются, и во многом в этом виноваты уже сами предприниматели. Ответ на вопрос «почему?» искала «Лента.ру».

Благими намерениями

Еще перед своим текущим президентским сроком Владимир Путин в одной из предвыборных статей указывал на неэффективность экономических реформ и необходимость формирования благоприятного инвестиционного климата. За прошедшие с того времени пять лет на государственном уровне для выравнивания этого было сделано много — неслучайно Россия все выше и выше поднимается в рейтинге Всемирного банка Doing Business.

Однако для того, чтобы предпринимательство в нашей стране полностью соответствовало международным стандартам, одних только действий государства недостаточно. Нужно, чтобы и бизнес стремился соответствовать общепринятым международным стандартам. С этим же пока существуют сложности. Причем, как ни странно, на уровне собственников предприятий. На страницах СМИ можно найти множество тому подтверждений: недобросовестные сделки, сокрытие информации от партнеров, вывод активов, манипуляции с ценами на продукцию и так далее.

И это при том что акционеры, например, публичных (то есть торгующихся на бирже) компаний и так всегда находятся в зоне риска, ведь колебания котировок не всегда бывают в их пользу. Очень часто случается так, что акции приобретаются на пике стоимости, а потом теряют ее и долгое время (или вообще никогда) не восстанавливаются. При этом для основных акционеров, так называемых мажоритариев, вопрос конечной стоимости компании на публичном рынке может быть вторичен. Хотя бы в силу того, что фондовый рынок в России еще недостаточно развит для того, чтобы рассматривать его как основной инструмент привлечения дополнительных денежных средств, или денежные потоки, которые производит предприятие, такие, что можно никогда не задумываться о его продаже.

Несмотря на это, за 25 лет экономических реформ в России сформировался класс миноритариев — акционеров, которым принадлежат небольшие пакеты акций как в публичных, так и в непубличных компаниях. Акционеры этого типа, как правило, не принимают непосредственного участия в управлении предприятием, но имеют право на получение дивидендов от прибыли.

Для миноритариев падение стоимости компании означает снижение цены актива, находящегося во владении. И, к сожалению, очень распространены случаи, когда добросовестный собственник вынужден продавать свои акции с большим дисконтом по отношению к первоначальной стоимости. Иногда разница может достигать 40-60 процентов. Если же от такого акционера еще и скрывают финансовую отчетность, то он не может рассчитывать и на получение дивидендов, адекватных вложенным инвестициям.

Миноры по неволе

На первый взгляд, проблемы владельцев небольших пакетов акций не должны существенным образом влиять на экономику России. Между тем миноритарии играют в любой компании очень важную роль, так как именно они обеспечивают приток живых денег, позволяющих не прибегать к кредитным инструментам. Собственно, поэтому во всех странах с устоявшейся рыночной экономикой правам миноритариев уделяют повышенное внимание. В российской же практике к ним зачастую относятся по остаточному принципу, даже если их пакеты достаточно крупные.

В качестве примера можно привести ситуацию, которая сложилась между акционерами крупнейшей химической группы «Полипластик», занимающей около половины российского рынка полимерных труб. В настоящее время у «Полипластика» два крупных акционера. Один из них, Ramilos Trading с мая 2016 года принадлежит группе А1, которая вошла в проект уже на этапе корпоративного конфликта. Второй совладелец — Strongfield Marketing. Обе группы владеют по 50 процентов акций в APG Polyplastic, в свою очередь, контролирующей 96,5 процента ООО «Группа ”Полипластик”». Разница между акционерами заключается в том, что последний — компания Strongfield Marketing — принадлежит группе менеджеров во главе с отцом-основателем Мироном Гориловским и активно участвует в управлении предприятием, а Ramilos Trading, несмотря на то, что является акционером с 2005 года, не имеет полного доступа к управлению компанией.

Такой вывод следует из того, что в апреле 2017 года, как пишут «Ведомости», в Ramilos заподозрили, что аудит финансовой отчетности за 2014-2015 годы мог быть проведен с нарушениями и подали в суд. Как отмечается в газете, аудиторы могли не проверить полноту перечня связанных сторон и не проанализировать сделки с ними на предмет соответствия рынку, что могло привести к занижению прибыли компании. В частности, за указанный период «Полипластик» раскрыл сделки со связанными сторонами на 3,5 миллиарда рублей, но в список не попали компании Violett Polymer и Stavrochem, поставлявшие сырье и оборудование «Полипластику».

Кроме того, помимо «Полипластика» бенефициарам Strongfield Marketing принадлежит также компания «Полимертепло», которая де-юре является отдельной компанией, но де-факто функционирует с «Полипластиком» как единое целое, так как использует те же производственные мощности и персонал, с тем лишь нюансом, что центр прибыли смещен в пользу «Полимертепло». И эта диспропорция, как сказано в статье, позволила «Полимертеплу», получая выручку в семь раз меньшую, чем у «Полипластика», выплатить своим акционерам дивиденды за 2005-2015 года в размере 4,8 миллиарда рублей. В то время как за тот же период дивиденды акционеров «Полипластика» составили всего 327 миллионов рублей. По акционерному соглашению между Ramilos и Strongfield, «Полипластик» обязан отчислять на выплату дивидендов не менее 25 процентов чистой прибыли. Соответственно, если отчетность искажалась, это означает, что Ramilos недополучил положенных ему как акционеру денег.

Ситуация осложняется тем, что на момент выплаты дивидендов группа «Полимертепло», по данным системы СПАРК, принадлежала кипрской компании «Полимертепло Груп Лимитед» , а один из бенефициаров — Валентин Буяновский, является гражданином Великобритании. Таким образом, центр прибыли может находиться за рубежом, и даже в случае положительного судебного решения российских судов в пользу Ramillos исполнить его будет непросто.

Надо сказать, что успешный опыт судебного решения таких корпоративных конфликтов есть, причем как раз в пользу миноритариев, недовольных тем, что управленцы не считаются с их мнением. Так, например, в 2013 году миноритарии ТГК-2 (главный бенефициар группа «Синтез» — прим. «Ленты.ру») — Jamica Limited и Medvezhonok Holdings Limited, находящиеся под управлением Prosperity Capital, обнаружили, что менеджеры, управляющие энергетической компанией, систематически заключали сделки с нарушениями, наносящими значительный финансовый ущерб предприятию. После чего миноритарии обратились в суд с претензиями к гендиректору ТГК-2 Андрею Королеву, бывшему гендиректору Владлену Александровичу, бывшему гендиректору Дмитрию Новоселову и еще ряду менеджеров. Jamica и Medvezhonok потребовали взыскать в пользу компании убытки в виде упущенной выгоды в размере 6,4 миллиона долларов, 6,8 миллиона долларов и 1,6 миллиарда рублей и реального ущерба — 398 миллиона рублей, 12,8 миллиона долларов и 9,1 миллиарда рублей.

В результате судебного процесса арбитраж Ярославской области в 2015 году удовлетворил иск миноритариев и взыскал с бывших членов совета директоров ТГК-2 часть упущенной выгоды. Этот процесс стал показательным в плане защиты прав инвесторов, которые добивались справедливой возможности влиять на политику компании.

История получила неожиданное продолжение, когда ситуацией с ТГК-2 в 2016 году заинтересовались правоохранительные органы и владелец группы «Синтез» Леонид Лебедев был обвинен в хищении 220 миллионов долларов у компании. Сейчас он находится в федеральном розыске и скрывается за рубежом. Впрочем, как и многие другие обвиняемые по экономическим преступлениям в России. Например, бывший владелец Межпромбанка Сергей Пугачев, обвиняемый в хищении и выводе из России средств в особо крупных размерах. Прятаться от следствия бывший банкир предпочитает в Англии.

А есть ли климат?

К сожалению, нарушение прав небольших акционеров крупными — повсеместная практика. Так, по словам заместителя генерального директора по инвестициям инвестиционной группы «Универ» Дмитрия Александрова, миноритарный инвестор довольно часто может оказаться в невыгодных условиях и по сути потерять значительную часть потенциальной прибыли от своих инвестиций в случае недружественных или просто не учитывающих его интересы действий основного, контролирующего собственника.

«Довольно часто можно столкнуться с такими примерами, как систематический отказ от распределения прибыли среди акционеров, направление полученной нераспределенной прибыли на внутригрупповые займы (часто по заниженным ставкам), смещение “центра прибыли“ внутри группы компаний или между аффилированными компаниями за счет закупок по завышенным ценам, когда в итоге основная маржа оседает на компаниях, к которым миноритарии не имеют никакого отношения», — говорит Александров.

Причем даже суды не всегда помогают в решении таких проблем. Например, в ноябре 2002 года Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) смогла добиться допэмиссии акций на двух своих предприятиях — «Уралэлектромеди» и Качканарском ГОКе. Доли миноритарных акционеров после этого решения оказались размыты и вспыхнул корпоративный конфликт. Миноритарии пытались оспорить дополнительное размещение акций в суде. Однако УГМК все же установила контроль над компаниями.

«Или другой вариант, когда хороший бизнес нагружается избыточно большим и дорогим долгом, и вся прибыль уходит на его рефинансирование, и до дивидендов дело просто не доходит», — приводит еще одну популярную у бизнеса схему Дмитрий Александров. Осложняется это тем, что миноритарии, по его словам, всегда находятся в несколько несимметричном положении, поскольку имеют «доступ к прибыли» только через дивиденды или, в случае ликвидного рынка акций компании, за счет роста курсовой стоимости бумаг, которая, в свою очередь, существенным образом зависит от размера и устойчивости доли чистой прибыли, направляемой на дивиденды. «Поэтому стабильная и открытая политика контролируемого основным владельцем менеджмента является важнейшим условием для привлекательности бизнеса, удовлетворенности миноритарных акционеров и увеличения потока инвестиций», — резюмирует Александров. В качестве подтверждения слов эксперта можно привести примеры многочисленных корпоративных конфликтов, которые случались в дочерних предприятиях РАО «ЕЭС России».

Как бы там ни было, но существующая практика игнорирования или прямого ущемления интересов миноритариев крайне негативно отражается на деловом климате в России и тем самым сокращает объем инвестиций в отечественные предприятия, в том числе инвестиций иностранных. «Инвесторы и так сталкиваются со множеством рисков, несовершенством налоговой и судебной системы, но именно сейчас, во время восстановления экономики, нам нужно создать для таких инвесторов режим максимального благоприятствования», — считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По его словам, компании, которые инвестируют в бизнес, создают основу для улучшения инвестиционного климата, а недружественные действия со стороны мажоритариев неблагоприятно сказываются на всей экономике России.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Глава ВТБ допустил укрепление рубля на 10 процентов в течение года
Наблюдение за «Юлмартом» отложено
СМИ узнали о возбуждении уголовного дела против бывшего сенатора Лебедева
Другие материалы рубрики
Бизнес
 — 
09:49 23 мая 2017

СПИКой на экспорт

О перспективах дальнейшей локализации автопроизводства в России
20:36 24 мая 2017

Минпромторг поддержал проект создания «солнцемобиля»

17:43 18 мая 2017

Глава «Роснефти» предсказал рост стоимости компании в случае снятия санкций

16:37 24 мая 2017

Михаил Фридман и учредитель «Ведомостей» заключили мировое соглашение

Бизнес
 — 
12:19 22 мая 2017
Рабочий заклеивает рекламный плакат в витрине ЦУМа, содержанием которого заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба

Гиперактивное регулирование

За что критикуют российских антимонопольщиков
16:28 18 мая 2017

Владелец группы компаний СУ-155 погасил долг перед Сбербанком

18:45 24 мая 2017

Крупнейшая российская компания заняла 40-ю строчку рейтинга Forbes

15:31 24 мая 2017

Первую партию президентских автомобилей «Кортеж» пообещали сдать в 2017 году

Бизнес
 — 
07:15 22 мая 2017

Латынь из моды вышла ныне

Депутаты предлагают ввести налог на иностранные названия российских компаний
10:37 18 мая 2017

Богатейшие люди мира за день потеряли 35 миллиардов долларов

17:25 24 мая 2017

Турецкие экспортеры объяснили причину ограничений российского экспорта

10:40 24 мая 2017

В «Роснефти» рассказали о причинах отмены возмутившей Навального закупки посуды

Россия
«Почему я должен уступать место моей ровеснице?!»
Равноправие полов дает женщине возможность платить алименты и стоять в метро
Как оговоренные
Самые забавные и опасные оговорки российских политиков
Пушков раскритиковал идею Трампа «привлечь Россию к ответственности за Крым»
Режим ЧС объявлен в трех регионах России
Путин приложился к мощам Николая Чудотворца
Московские архитекторы обсудили программу реновации
«Доброта не является естественным качеством человека»
Почему россияне одобряют насилие со стороны представителей власти
Все материалы
Мир
Маэстро, урежьте марш
Большая семерка и НАТО — не «концерт держав», а оркестр
Manchester Arena incident Police at Manchester Arena after reports of an explosion at the venue during an Ariana Grande gigКровь Манчестера
Что известно о взрыве, унесшем жизни минимум 22 человек
The library at Holland House in Kensington, London, extensively damaged by a Molotov 'Breadbasket' fire bombВзорвать Британию
Соединенное Королевство уже 48 лет ведет необъявленную войну с бомбистами
Президент Бразилии привлек армию для подавления протестов
NYT опубликовала новые данные о якобы попытках России «повлиять на Трампа»
Kurdish Peshmerga forces guard their position at Omar Khaled village near Tal Afar, west of Mosul August 24, 2014. Peshmerga forces intensified their defences in the southern parts of the oil-rich city of Kirkuk on Saturday, defending ramparts just a few hundred metres away from Islamic State militants.Боевой народ
Рассорят ли курды США и Турцию
Дональд ТрампТанцы с саблями
Президент США с удовольствием и пользой провел время в ваххабитском королевстве
Все материалы
Бывший СССР
«Это нацизм в чистом виде»
Латвийский оппозиционер о том, почему в сейме сравнили русскоязычных со вшами
ОБСЕ зафиксировала рост числа погибших мирных жителей в Донбассе
Память отшибло
Кто призывает украинцев отказаться от родных в России
В Киеве предсказали число желающих попасть в Европу украинцев
Бойцы ВСУ подрались из-за ложки
Порошенко пообещал украинские паспорта жителям Крыма и Донбасса
Депутат Рады призвал к гитлеровской языковой политике в Донбассе и Крыму
Все материалы
Финансы
Союз медведя и верблюда
Как Россия и ОПЕК снова попытаются толкнуть нефтяные цены вверх
Криптовалюта от сохи
Как крестьянин вырастил цифрового конкурента рублю
План по сокращению мировой нефтедобычи выполнен на 102 процента
Путин предложил проиндексировать зарплаты бюджетников вне майских указов
Производителям нефти порекомендовали урезать добычу еще на девять месяцев
Сбербанк спрогнозировал укрепление доллара до 68 рублей
Половина россиян призналась в финансовой безграмотности
Все материалы
Бизнес
Кирпичики инвестклимата
О влиянии миноритарных инвесторов на экономику России
Минпромторг поддержал проект создания «солнцемобиля»
СПИКой на экспорт
О перспективах дальнейшей локализации автопроизводства в России
Михаил Фридман и учредитель «Ведомостей» заключили мировое соглашение
Крупнейшая российская компания заняла 40-ю строчку рейтинга Forbes
Первую партию президентских автомобилей «Кортеж» пообещали сдать в 2017 году
Турецкие экспортеры объяснили причину ограничений российского экспорта
Все материалы
Силовые структуры
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» ведет огоньПоследний отсчет
До старта новой госпрограммы вооружений остаются месяцы
Битва за ствол
Стрелковое лобби добилось смягчения указа, ограничивающего оборот оружия
40 лет истребителя
Су-27 отмечает юбилей
Спецслужбы обнаружили в Манчестере взрывчатку для последующих терактов
Ревнивый волгоградец убил военного и в противогазе побил возлюбленную
В Пентагоне сообщили о перехвате самолета коалиции российским истребителем
Суд со второго раза заочно арестовал бывшего челябинского губернатора Юревича
Все материалы
Наука и техника
Молчание ягнят
Как российские козоводы, школьники и патриоты создают «убийц» Windows
Ведро с гайками
Как в погоне за Apple система Android стала самой популярной
Сами научились
Обнаружена технологически развитая цивилизация древности
Названа по-настоящему работающая функция фитнес-трекеров
Раскрыта причина крушения российско-европейского зонда «Скиапарелли»
Раскрыты первые подробности о Galaxy S9
У нейтронных звезд нашли мощную «черную силу»
Все материалы
Спорт
Квинси ПромесЖертвы эмбарго
Кого потеряет российский футбол в случае «полного импортозамещения»
«Дьяволы», покорившие Европу
«Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью впервые выиграл Лигу Европы
«Сборную России начали прессовать, и она прогнулась»
Тренер Канарейкин — о проигрыше Канаде и отсутствии дисциплины в команде
Защитник «Спартака» отправился в Италию пешком
«Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы
Глушаков потроллил «Зенит» на фоне срезанного газона «Крестовского»
Следующим соперником Поветкина станет украинец Руденко
Все материалы
Культура
Темная сторона Канн
Альтернативный черно-белый взгляд на кинофестиваль
Панк-молебен и много жути
Канны-2017. День 7: неформалы и дьявол в деталях
«Торкает — не торкает, ёкает — не ёкает»
О чем и как пишут начинающие литераторы
Путин прокомментировал обыски у Серебренникова
Вышел трейлер седьмого сезона «Игры престолов»
Надувная балерина Джеффа Кунса оказалась копией статуэтки советского скульптора
Турецкий предложил Путину спеть
Все материалы
Интернет и СМИ
Бей, души, убивай
Социальные сети не просто следят за нашими чувствами, они управляют ими
В Красноярском крае застрелили главного редактора местной газеты
Привет, жестокий мир
Боль, отчаяние и мужество в объективах самых талантливых молодых фотографов
Хакеры научились взламывать компьютеры через видеоролики
Хакер попытался соблазнить Меланию Трамп большими стенами и казино
Ущерб от глобальной вирусной атаки WannaCry превысил миллиард долларов
Ведущий Первого канала прокомментировал обвинения в изнасиловании
Все материалы
Ценности
«Девушки легче переносят боль»
Раскрыты тайные смыслы женских татуировок
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Mugler переосмыслил «инопланетный» аромат
Tiffany & Co. представила в Москве коллекцию HardWear
Женщинам предложили инновационные салфетки для снятия макияжа
Volkswagen показал собранный практикантами гибридный Golf GTI
Российские ювелиры сделали мужчинам украшения для бород
Все материалы
Путешествия
An airberlin stewardess shows the new call button in the Boeing 737 during 49th Paris Air Show at the Le Bourget Airport, near Paris June 21, 2011. The new interior design for Boeing's 737 passenger jet, the best-selling plane in aviation history, includes an innovation that is as radical as it is obvious: a flight attendant button that is situated well away from the reading light button and actually looks different from it. The Paris Air Show runs from June 20-26. REUTERS/Pascal Rossignol (FRANCE - Tags: BUSINESS TRANSPORT)«Если хочешь выпить — это стоит денег»
Автор тренингов для стюардесс — о том, как угодить всем пассажирам
Турист на высоте 4400 метров в горах Эльбруса в Кабардино-БалкарииМолодые да мобильные
Половина российских туристов оказалась моложе 35 лет
В Индии нашли посвященное Бобу Дилану кафе
Власти Ингушетии решили угодить туристам и отказались класть асфальт
Lonely Planet опубликовало топ-10 европейских направлений 2017 года
Пассажирка получила письмо с матерными ругательствами от авиакомпании Emirates
Церковь Покрова Богородицы, расположенная на территории государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи" на острове Кижи в Карелии. Русь туристская
Куда отправиться путешественнику ради знакомства с историей России
Все материалы
Из жизни
US former President Barack Obama and his wife Michelle walk during their visit to Siena, Tuscany region, Italy, Monday, May 22, 2017. The Obamas arrived in Tuscany last Friday for a six-day holiday. (Fabio Di Pietro/ANSA via AP) комментарии: На свободу с чистой совестью
Новая жизнь Обамы и его семьи — еще лучше прежней
Памела Андерсон на Каннском фестивалеПамела, которую мы потеряли
Звезда «Спасателей Малибу» и другие знаменитости, очарованные ботоксом
Тысячи многоножек наводнили китайские деревни
Maxim назвал самую сексуальную женщину года
На крупнейший фестиваль тяжелой музыки проведут пивопровод
Трое — не толпа
Как живется в любовном союзе, если в нем больше двух человек
Бьюти-блогер Shaaanxo Макияж с шестью нулями
Красивый бизнес по-женски: как заработать миллионы на пудре и помадах
Все материалы
«Фольксвагены» мечты
Пять кастомных концептов VW для покорения США
Хороший, плохой, злой
20 фактов о новом кроссовере Skoda
Все, что нужно знать о Skoda Karoq прямо сейчас
Какие машины появятся в России этим летом
«Веста»-универсал, новая «Шкода» и еще 8 машин, которые появятся в России летом
ЦБ РФ предложил увеличить стоимость ОСАГО для молодых водителей
Тридцативосьмилетний «ВАЗ» оценили в 3,5 миллиона рублей
Российские Ford Focus стали меньше бояться дождя и грязи
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы