Глава ВТБ допустил укрепление рубля на 10 процентов в течение года

Банк ВТБ считает текущий курс рубля недооцененным, национальная валюта могла бы укрепиться еще на 10 процентов в течение года. Об этом в пятницу, 17 февраля, заявил глава кредитной организации Андрей Костин, сообщает Reuters.

«Мы вообще считали, что рубль должен был бы укрепиться, в прогнозах наших аналитиков это было четко достаточно выражено, но это было до тех пор, пока не были объявлены меры правительства по покупке доллара», — сказал Костин.

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Он отметил, что не знает, в какой мере будет реализована программа Минфина по покупке валюты на внутреннем рынке. «Но она в определенной степени балансирует те факторы, которые, на наш взгляд, способствовали бы укреплению рубля», — добавил глава ВТБ.

На 18:35 мск доллар на Московской бирже вырос по сравнению с предыдущей сессией на 56 копеек до 58,15 рубля. Курс американской валюты, установленный ЦБ на выходные, составляет 57,63 рубля.

17 февраля министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что правительство будет оперативно реагировать в случае дальнейшего укрепления рубля. Днем ранее аналитики Sberbank CIB указывали, что укрепление российской валюты могло быть связано, в том числе, с выкупом «Роснефтью» акций «Башнефти» у миноритариев.

В январе Костин заявлял, что угроз падения рубля нет и в перспективе национальная валюта может укрепиться на 10 процентов. «ЦБ достаточно опытный, и он не будет покупать так, чтобы серьезно повлиять на курс рубля. Но при определенном избытке валютной ликвидности это можно делать без ущерба для рынка и пополнять резерв, потому что резервы у нас сократились», — сказал он в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.