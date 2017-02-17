Орешкин пообещал воспрепятствовать укреплению рубля

Правительство России будет оперативно реагировать в случае дальнейшего укрепления рубля. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на совещании с президентом Владимиром Путиным, передает в пятницу, 17 февраля, РИА Новости.

По его словам, текущий рост курса национальной валюты носит краткосрочный характер и не связан с фундаментальными факторами. Орешкин добавил, что в ближайшее время ожидается некоторое ослабление рубля, а затем его стабилизация. При этом он заявил, что власти не планируют изменять свои действия из-за роста курса.

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После заявлений министра на Московской бирже рубль ускорил падение. Доллар прибавил около 15 копеек, вследствие чего американская валюта преодолела отметку в 58 рублей.

16 февраля газета «Ведомости» сообщила, что необычное укрепление рубля обеспокоило Минфин и привлекло внимание кремлевской администрации. Скорее всего, за усилением нацвалюты стоит одна из крупных госкомпаний, полагают эксперты.

Днем ранее курс доллара опустился ниже 57 рублей впервые с 22 июля 2015 года.