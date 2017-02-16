Райффайзенбанк предрек падение рубля на 11 процентов

Аналитики российского офиса Райффайзенбанка считают, что при цене на нефть марки Brent в 55 долларов за баррель равновесный курс рубля составляет 63,5 рубля за доллар. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на обзор банка. Таким образом, потенциал для ослабления рубля от текущих уровней составляет 11 процентов.

Данный потенциал может реализоваться в течение шести месяцев, что делает покупку долларов более привлекательной, чем извлечение выгоды из текущей рублевой ставки (10 процентов).

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Экономисты считают, что объем покупок валюты Минфином может составить шесть миллиардов долларов в квартал. Валютные операции Минфина вместе с погашением обязательств российских банков перед нерезидентами приведут к снижению валютной ликвидности на локальном рынке, что в свою очередь поспособствует ослаблению рубля.

Ранее 16 февраля газета «Ведомости» сообщила, что необычное укрепление рубля обеспокоило Минфин и привлекло внимание кремлевской администрации. Скорее всего, за укреплением рубля стоит одна из крупных госкомпаний, полагают эксперты.

15 февраля курс доллара опустился ниже 57 рублей впервые с 22 июля 2015 года. На 17:05 мск доллар на Московской бирже стоит 57,16 рубля.