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Газета узнала о возникшем в Кремле беспокойстве из-за странного укрепления рубля

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Необычное укрепление рубля обеспокоило Минфин и привлекло внимание кремлевской администрации. Об этом в четверг, 16 февраля, пишут «Ведомости».

Рубль утром в среду обновил полуторагодовые максимумы, но тут же опустился после комментария пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Ему задали вопрос о том, не беспокоит ли Кремль укрепление рубля. Тот ответил, что этот вопрос Владимир Путин может обсудить вечером с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным. После этого заявления рубль упал к доллару и евро примерно на два процента. Но к вечеру немного отыграл утраченные позиции.

«Скупка валюты Минфином должна ослабить рубль, но происходит обратное — вероятно, это и привлекло внимание Кремля», — рассказал изданию директор операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук. «В последние дни продажи валюты резко выросли, — говорит главный экономист БКС Владимир Тихомиров, — в среднем в период неналоговых платежей на рынке с расчетами "завтра" продается по 10-12 миллиардов долларов в день, а с начала прошлой недели — на один-два миллиарда долларов в день больше».

Это намного превышает ежедневные покупки Минфина (около 100 миллионов долларов). Эту необычную активность никак нельзя объяснить, недоумевает Тихомиров. Эти продажи и укрепляют рубль, вопреки фундаментальным факторам, иначе курс доллара сейчас был бы 59-60 рублей, подсчитал он.

Член совета директоров Бинбанка Олег Вьюгин предполагает, что валюту продает «Роснефтегаз», которому нужны рубли: больше национальную валюту сейчас скупать некому, банкам они не нужны, население при укреплении курса склонно запасаться иностранной валютой.

Курс доллара на Московской бирже на 10:10 мск опустился на 19 копеек и составил 57,06 рубля, свидетельствуют данные биржи. Евро снизился на пять копеек — до 60,56 рубля. Баррель нефти Brent на лондонской бирже ICE стоит 55,69 доллара, что ниже на 0,11 процента, чем при закрытии торгов предыдущего дня.

15 февраля президент России Владимир Путин поручил министру экономического развития Максиму Орешкину вести системную работу с правительством, ЦБ и регионами по таргетированию инфляции. Он также рекомендовал подключать «там, где нужно», администрацию президента.

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