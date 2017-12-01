Орешкин рассказал о препятствиях нормальной экономике в России

Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал о главных препятствиях, которые мешают развитию делового климата в России. Об этом сообщает Rambler News Service.

По его словам, одна из ключевых причин — слишком большая доля государства в экономике, а также региональный протекционизм, который мешает развитию конкуренции.

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«Без создания конкурентных условий в российской экономике — справедливой конкуренции — инвестиционный климат, насколько бы простыми не были бы процедуры, просто невозможен. Мы постоянно сталкиваемся и с региональным протекционизмом, мы сталкиваемся и с засильем государства, особенно на среднем уровне, что очень серьезно вредит конкуренции», — заявил министр в ходе конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату».

В качестве примера Орешкин привел государственные унитарные предприятия, которые «появляются то там, то здесь, и очень серьезно ограничивают конкуренцию». Чиновник признает, что ошибки случаются и на федеральном уровне, и они также влияют на конкуренцию.

«Вот это, с чем нужно бороться — нам нужно создавать такую конкурентную среду, которая будет притягивать инвестиции, а не отпугивать инвестиции», — заявил Орешкин, отметив, что властям также стоит сосредоточиться на создании качественной среды для человека.

В последнем рейтинге Всемирного банка Doing Business о простоте ведения бизнеса Россия и заняла 35 место из 190 стран. За год Россия поднялась в рейтинге на пять строчек.