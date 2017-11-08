Министр Орешкин предложил студентам попасть в команду успешных профессионалов

Участников студенческой олимпиады «Я — профессионал», регистрация на которую началась 7 ноября, вдохновил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин. Министр принял участие в съемках проморолика о соревнованиях, опубликованного на странице мероприятия во «ВКонтакте».

«Получая новые знания, вы расширяете свои возможности. Присоединяйтесь к команде успешных профессионалов страны», — высказался на видео Орешкин.

Предварительные заявки на участие в олимпиаде подали более 10 тысяч юношей и девушек. Об этом говорится в пресс-релизе ее организаторов, полученном редакцией «Ленты.ру».

Активный этап регистрации на 27 направлений состязаний завершится 5 декабря.

«Количество направлений олимпиады, на которые может зарегистрироваться один участник, ограничено только его амбициями: на отборочном онлайн-этапе мы советуем пробовать себя сразу в нескольких направлениях, — приводятся в тексте слова руководителя проекта "Я — профессионал" Валерии Касамары. — Если же участник пройдет на заключительный этап более чем по одному треку, скорее всего, уже придется выбирать: время проведения очных испытаний по ним может совпадать».

Главная особенность олимпиады, по словам организаторов, в ее практикоориентированности. Кроме денежных премий, поступления в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов, победителей ждут стажировки в государственных и частных компаниях. Им также создадут профили в закрытой базе для рекрутеров «Молодые профессионалы».

Состязания проводятся по инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей и «Деловой России». Участие в конкурсной программе могу принимать студенты старших курсов, а испытать себя для саморазвития могут все желающие.