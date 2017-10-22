Кириенко подвел итоги работы Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил успех образовательной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС). Председатель оргкомитета мероприятия подвел итоги работы форума на заключительном брифинге, который состоялся в главном медиацентре Олимпийского парка Сочи.

Отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру» о том, насколько и в чем Россия сможет полагаться на зарубежных участников фестиваля в среднесрочной и долгосрочной перспективе, Кириенко отметил, что «этим людям уже никто не сможет внушить мысль о том, что Россия агрессивная держава, империя зла, стремящаяся всех захватить и поработить». «Подобного с ними не произойдет никогда, такими словами ребятам уже никто не сможет заморочить голову», — указал он.

Кириенко также напомнил о глобальном характере сегодняшнего мироустройства. «Наиболее важные, прорывные вещи можно делать только вместе, только в сотрудничестве, только в горизонтальном взаимодействии», — подчеркнул он.

Председатель оргкомитета добавил, что такая возможность есть и у российских, и у иностранных участников ВФМС-2017. «Какие проекты у них в связи с этим родятся — не знаю. Это их выбор. Но точно уверен, что проекты появятся и будут реализованы», — заявил он.

Первый замглавы администрации президента также обратил внимание на успех образовательной программы ВФМС. В его рамках прошло 818 образовательных мероприятий с участием 1325 спикеров. Ежедневно лекции и дискуссии посещали от восьми до 11 тысяч участников.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в Олимпийском парке Сочи с 14 по 22 октября. По данным оргкомитета, в программах приняли участие около 25 тысяч человек из 188 стран мира.