Путин пообщался на английском с участниками Всемирного фестиваля молодежи

Президент России Владимир Путин обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи на английском языке. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 21 октября.

Глава государства отметил, что будущее в руках участников мероприятия: «Future starts here and now future is you». Путин добавил, что у фестиваля необычная «энергетика молодых», а также выразил уверенность в его полезности для всех 30 тысяч приехавших.

«Уверен, что, уезжая из России, вы оставите здесь частичку своего сердца. Но Россия всегда останется в вашем сердце. Мы верим в вас», — сказал президент.

Напоследок он пожелал всем собравшимся «all the best» (всего наилучшего). Участники фестиваля начали в ответ скандировать «спасибо», а Путин сфотографировался с находившимися на сцене.

Ранее президент заявил, что молодежь не должна забывать о нравственно-этических основах выбранной профессии и рассказал о генной инженерии, которая «может быть страшнее ядерной бомбы».

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открылся в Сочи 15 октября. Мероприятие проходит в России в третий раз. В 1957 и 1985 годах его принимала Москва, которая в этот раз ограничилась проведением парада делегатов форума.