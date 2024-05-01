Россиянин прокатился по дороге в мягком кресле и попал на видео

В Волгограде 22-летний самокатчик проехал по центру города, сидя в мягком кресле

В Волгограде 22-летний парень прокатился по центру города, сидя в мягком кресле. Необычный вид транспорта попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «112».

Проезжающего на мебели россиянина заметили на проспекте Ленина. Молодой человек передвигался по дороге на электросамокате, поставив на него мягкое кресло. Нарушителя догнали сотрудники полиции на мотоцикле. Самокатчика оштрафовали и посоветовали нести кресло своим ходом.

В сентябре 2023 года в Москве заметили мужчину, который решил прокатиться на электродиване. Житель района Марьино перемещался на диване бежевого цвета, который установил на деревянную поверхность. Она в свою очередь поддерживалась спереди одной частью разделенного надвое электросамоката, а сзади располагалась на другой его части. Боковая часть поверхности, на которой стоял диван, также поддерживалась колесом.

Мужчина не стал выезжать на проезжую часть и передвигался по тротуару, за ним следовали люди на обычных электросамокатах.