Москвич прокатился на электродиване и попал на видео

«Новости Москвы»: мужчина соорудил передвижной диван с деталями электросамоката

В Москве в районе Марьино заметили мужчину, передвигающегося по улице на электродиване, передает Telegram-канал «Новости Москвы».

На появившихся в сети кадрах видно, что мужчина перемещается на диване бежевого цвета, который стоит на деревянной поверхности. Она в свою очередь поддерживается спереди одной частью разделенного надвое электросамоката, а сзади располагается на другой его части. Боковая часть поверхности, на которой стоит диван, также поддерживается колесом. На конструкции также расположен бежевый придиваннный столик. Москвич едет по тротуару, при этом за ним следуют люди на обычных электросамокатах.

Ранее в Москве в районе ЖК «Мякинино парк» во время сильных ливней на улице заметили мужчину, плывущего на надувной байдарке мимо проезжающих автомобилей. Житель столицы находился в лодке топлес и греб веслом.

Также в Сочи мужчина соорудил транспортное средство, которое выглядело как передвижной диван со стоящим перед ним столом. Сочинец рассказал, что конструкция призвана повеселить людей, а также продемонстрировать изъяны современных требований к правилам дорожного движения. Владелец дивана на колесах в итоге был оштрафован за отсутствие ремней безопасности.