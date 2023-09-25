Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:21, 25 сентября 2023Среда обитания

Москвич прокатился на электродиване и попал на видео

«Новости Москвы»: мужчина соорудил передвижной диван с деталями электросамоката

В Москве в районе Марьино заметили мужчину, передвигающегося по улице на электродиване, передает Telegram-канал «Новости Москвы».

На появившихся в сети кадрах видно, что мужчина перемещается на диване бежевого цвета, который стоит на деревянной поверхности. Она в свою очередь поддерживается спереди одной частью разделенного надвое электросамоката, а сзади располагается на другой его части. Боковая часть поверхности, на которой стоит диван, также поддерживается колесом. На конструкции также расположен бежевый придиваннный столик. Москвич едет по тротуару, при этом за ним следуют люди на обычных электросамокатах.

Ранее в Москве в районе ЖК «Мякинино парк» во время сильных ливней на улице заметили мужчину, плывущего на надувной байдарке мимо проезжающих автомобилей. Житель столицы находился в лодке топлес и греб веслом.

Также в Сочи мужчина соорудил транспортное средство, которое выглядело как передвижной диван со стоящим перед ним столом. Сочинец рассказал, что конструкция призвана повеселить людей, а также продемонстрировать изъяны современных требований к правилам дорожного движения. Владелец дивана на колесах в итоге был оштрафован за отсутствие ремней безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали условие урегулирования в Карабахе

    Бывший мэр российского города попал в плен

    Женщина потеряла квартиру в центре Москвы за 24 миллиона рублей из-за аферистов

    Жизель Бюндхен рассказала о суицидальных мыслях на пике модельной карьеры

    Бывший мэр российского города попал в плен ВСУ

    «Росатом» указал на единственную угрозу для ЗАЭС

    Москвич прокатился на электродиване и попал на видео

    Нефтедобывающим странам предложили делиться доходами от сырья

    В Молдавии назвали неопределенным происхождение упавшей в Приднестровье ракеты

    «Одноклассники» представили масштабное обновление соцсети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости