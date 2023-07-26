Москвич во время ливня выплыл на дорогу на лодке

В Москве мужчина выплыл на дорогу на надувной лодке во время мощного ливня

В Москве во время мощных ливней один из жителей выплыл на дорогу на надувной лодке. Фото с мужчиной, который передвигается на надувной байдарке в районе ЖК «Мякинино парк», опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

На кадрах видно, как житель столицы топлес плывет мимо проезжающих машин на надувной лодке синего цвета, работая веслом. Выбрать такой транспорт мужчину вынудили сильные ливни, которые обрушились на Москву в среду, 26 июля.

Ранее синоптики предупреждали, что в этот день в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Сильные потоки воды уже затопили некоторые улицы в центре города. В подмосковном Наро-Фоминске в одном из дворов вода поднялась до уровня фар автомобилей.

За июль в столице уже выпало 112 процентов месячной нормы осадков. Интенсивные дожди прошли 18 и 19 июля. Из-за ливней оказалось подтоплено множество улиц, а также повреждены автомобили. Тогда на лодке решил передвигаться по дорогам житель московского района Марьино.