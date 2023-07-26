Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:41, 26 июля 2023Среда обитания

Москвич во время ливня выплыл на дорогу на лодке

В Москве мужчина выплыл на дорогу на надувной лодке во время мощного ливня
СюжетЛивень в Москве

Фото: Telegram-канал «Новости Москвы»

В Москве во время мощных ливней один из жителей выплыл на дорогу на надувной лодке. Фото с мужчиной, который передвигается на надувной байдарке в районе ЖК «Мякинино парк», опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

На кадрах видно, как житель столицы топлес плывет мимо проезжающих машин на надувной лодке синего цвета, работая веслом. Выбрать такой транспорт мужчину вынудили сильные ливни, которые обрушились на Москву в среду, 26 июля.

Ранее синоптики предупреждали, что в этот день в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Сильные потоки воды уже затопили некоторые улицы в центре города. В подмосковном Наро-Фоминске в одном из дворов вода поднялась до уровня фар автомобилей.

За июль в столице уже выпало 112 процентов месячной нормы осадков. Интенсивные дожди прошли 18 и 19 июля. Из-за ливней оказалось подтоплено множество улиц, а также повреждены автомобили. Тогда на лодке решил передвигаться по дорогам житель московского района Марьино.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле заявили о неприкрытом давлении США и их партнеров на страны Африки

    Роднина высказалась о популярности Дзюбы

    Названы причины многочисленных потерь ВСУ

    В Европе проявились последствия теплового взрыва в Сахаре

    Asus выпустит «беспроводную» видеокарту

    Стало известно об изменении состояния госпитализированного сына Ефремова

    Напавшего на полицию перед концертом «Руки Вверх!» отправили под домашний арест

    Володин призвал депутатов пожертвовать летним отпуском

    В здании комитета Рады по ЖКХ отключили свет за неуплату

    Москвич во время ливня выплыл на дорогу на лодке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости