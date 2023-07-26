Москвичей предупредили о выпадении четверти месячной нормы осадков

«Фобос»: 26 июля в Москве может выпасть 25 процентов месячной нормы осадков

В среду, 26 июля, в Москве ожидаются интенсивные дожди, может выпасть четверть месячной нормы осадков. Об этом жителей столицы предупредил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова передает ТАСС.

Согласно прогнозам, после полудня в Москве образуются шапки дождевых облаков до 12 километров, пройдут интенсивные ливни, во время которых выпадет до 19-21 сантиметров осадков. Такие изменения погоды начнутся примерно с 15 часов. За июль в столице уже выпало 94 миллиметра осадков — 112 процентов месячной нормы.

В некоторых местах пройдет град диаметром до трех сантиметров и будет шквалистое усиление ветра до штормовых значений. «При этом воздух успеет прогреться до положенной на макушку лета климатической нормы», — отметил Тишковец. В этот день столбик термометра поднимется до 25-27 градусов Цельсия.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в ряде регионов ожидается жара до плюс 30-39 градусов в ближайшие дни. Так, в Краснодарском крае температура воздуха поднимется до 39 градусов, а на Черноморском побережье — до 32-34 градусов.