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08:16, 26 июля 2023Россия

Россиян предупредили о жаре почти до 40 градусов

Вильфанд: ряд регионов России ожидает жара до плюс 30-39 градусов в ближайшие дни

Фото: Kent Pilcher / Unsplash

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в ряде регионов ожидается жара до плюс 30-39 градусов в ближайшие дни. Его слова приводит ТАСС.

Так, в Краснодарском крае температура воздуха поднимется до 39 градусов, а наЧерноморском побережье — до 32-34 градусов.

«Еще в нескольких регионах температурный фон будет на 7 и более градусов выше нормы в ближайшие дни — Татарстан, Чувашия, Ульяновская область, Таймыр, Сахалин, Ханты-Мансийский автономный округ», —сообщил Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что в Чувашии, Татарстане и Ульяновской области температура воздуха поднимется до 36-37 градусов, а на Таймыре — др 29-30 градусов.

Ранее сообщалось, что экстремальная жара в южноевропейских странах, спровоцированная тепловым взрывом в Сахаре, может привести к повышенному риску сердечных приступов у жителей ряда стран Европы, Северной Африки, Азии, а также США.

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    Марина Совина
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