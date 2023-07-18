Человечеству предрекли волну сердечных приступов из-за экстремальной жары

WMO: жителям Северного полушария угрожает высокий риск сердечных приступов из-за жары

На этой неделе средняя температура воздуха в ряде стран Северного полушария поднимется значительно выше нормы. Воздух прогреется до 40 градусов Цельсия и выше, что может привести к повышенному риску сердечных приступов у жителей стран Южной Европы, Северной Африки, Азии, а также США, сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий прогноз аналитиков Всемирной метеорологической организации (World Meteorological Organization, WMO).

При этом наибольшую угрозу для уязвимых групп населения будут представлять аномально высокие температуры в ночное время суток. При жаркой погоде с потом выделяется большое количество минеральных веществ, таких как калий и магний, которые отвечают за стабильную работу сердца. Их дефицит отражается непосредственно на работе сердца и может привести к повышенному риску образования тромбов, а также учащенному пульсу.

Жара будет усиливаться по мере приближения мощного антициклона «Харон», который образовался в Сахаре в результате теплового взрыва. Высокие температуры сохранятся в регионе на протяжении большей части недели. При этом старший советник ВМО по вопросам экстремальной жары Джон Нэрн предрек, что средиземноморская волна тепла может в дальнейшем распространиться и на другие европейские регионы.

Ранее сообщалось о риске усиления экстремальной жары в ряде стран Южной Европы, включая Италию, Испанию и Грецию, на территории которой уже вспыхнули крупные очаги лесных пожаров. В Сицилии воздух может прогреться до 45 градусов Цельсия, что окажется немногим меньше абсолютного рекорда 2021 года (48,8 градуса), а на Сардинии — до 50 градусов. Аномальные погодные условия также могут затронуть в общей сложности 20 крупных итальянских городов, в том числе Рим и Флоренцию.