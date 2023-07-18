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13:03, 18 июля 2023Среда обитания

Европе предрекли усиление экстремальной жары

Экстремальная жара в Южной Европе достигнет пика на этой неделе
СюжетЛесные пожары:

Фото: Lefteris Partsalis / Xinhua / Globallookpress.com

На этой неделе жители южноевропейских стран столкнутся с усилением экстремальной жары, во вторник, 18 июля, воздух в некоторых районах Сицилии прогреется до 45 градусов Цельсия. Это лишь немногим меньше абсолютного рекорда 2021 года (48,8 градуса), сообщает Bloomberg со ссылкой на прогнозы метеорологов.

На этом фоне Министерство здравоохранения Италии предупредило об аномальных погодных условиях в 20 крупных городах, включая Рим и Флоренцию. При этом негативные последствия от роста температур ощущают на себе не только жители Италии. В соседней Греции жара привела к лесным пожарам, которые нанесли ущерб домам за пределами Афин.

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Ранее сообщалось, что одной из главных причин роста средних температур в странах Южной Европы стал тепловой взрыв в Сахаре, названный в честь Харона. Как ожидается, волны горячего воздуха затронут также семь юго-восточных регионов Франции. При этом пик жары придется на вторник. Экстремальная жара может нарушить работу местных атомных электростанций, поскольку из-за потепления рек воду нельзя будет использовать для охлаждения реакторов.

При этом в ближайшие дни погодные условия в южных государствах Европы могут ухудшиться. Например, температура воздуха на Сардинии может достигнуть рекордных 50 градусов Цельсия и побить абсолютный рекорд для этого региона. В настоящее время аномальные погодные условия сохраняются в ряде крупных городов, включая Афины, Рим и Мадрид. При этом жителей Италии ранее уже предупреждали, что эта неделя может стать самой жаркой в истории страны.

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    Анатолий Акулов
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