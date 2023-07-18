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07:04, 18 июля 2023Среда обитания

Европу предупредили о рекордной жаре из-за теплового взрыва в Сахаре

Bloomberg: Европе грозит жара до 50 градусов Цельсия из-за теплового взрыва в Сахаре

Фото: Unsplash

Из-за теплового взрыва в Сахаре жара в южных государствах Европы в ближайшие дни усилится. Так, температура воздуха на итальянской Сардинии она может достигнуть рекордных 50 градусов Цельсия, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные метеослужб.

Действующий температурный рекорд в Европе зафиксировали два года назад — тогда на Сицилии наблюдалось 48 градусов тепла. Однако новая волна тепла из Северной Африки, названная в честь Харона, способна обновить показатели сразу в ряде регионах Европы.

Сейчас нетипично жаркая температура сохраняется в Афинах, Риме и Мадриде. Власти южно-европейских стран стали предупреждать граждан о возможных пожарах и нарушениях в транспортной и энергетической инфраструктурах на фоне погоды.

Ранее Италии предрекли самую жаркую неделю в истории. По данным прогнозов, в некоторых районах страны температура воздуха достигнет 40 градусов Цельсия. Жара усилится из-за антициклона «Харон».

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    Марина Совина
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