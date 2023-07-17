Италии предрекли самую жаркую неделю в истории

The Times: Италию ожидает самая жаркая неделя в истории из-за антициклона «Харон»

Текущая неделя может стать для Италии самой жаркой в истории. Аномально высокую температура стране предрекли специалисты национального метеоцентра, передает The Times.

Согласно прогнозам, в некоторых районах Италии температура воздуха достигнет 40 градусов Цельсия. Жара усилится из-за антициклона «Харон». Летом 2023 года температура в стране оказалась примерно на 10 градусов выше средних показателей для июля.

Эксперты Европейского космического агентства считают, что в Средиземноморье будет побит общеевропейский температурный рекорд, установленный 11 августа 2021 года в сицилийском селении Флорида. Тогда температура поднялась до 48,8 градуса Цельсия.

Ранее стали известны последствия антициклона «Цербер», который обрушился на Европу. Метеорологическая служба Великобритании сообщила местным жителям, что в ближайшие дни в некоторых частях страны начнутся затяжные дожди и сильный ветер. Граждан также предупредили о возможных задержках в железнодорожном и паромном движении, а также отключении электричества.