Описаны последствия «Цербера» для европейцев

Метеорологи в Великобритании предупредили о затяжных дождях и сильных порывах ветра

Метеорологическая служба Великобритании предупредила местных жителей, что в ближайшие дни в некоторых частях страны начнутся затяжные дожди и будет сильный ветер. Изменение погоды оказалось последствием антициклона «Цербер» в Европе. Об этом сообщает The Guardian.

По описаниям метеорологов, низкое атмосферное давление приведет к долгим дождям. К тому же порывы ветра в восточной и южной Англии могут достигать 88,5 километра в час.

Жителей предупредили, что в такую погоду могут возникнуть задержки в железнодорожном и паромном движении. К тому же может быть отключено электричество, а деревья повреждены. «Ничего особенного в этих ветрах не было ни осенью, ни зимой. Однако для этого времени года они необычайно сильны и могут вызвать некоторые нарушения», — заявил синоптик Алекс Дикин.

Ранее стало известно, что в ближайшие дни в Европе ожидается рекордная жара из-за прихода антициклона «Цербер». Согласно прогнозам, в некоторых частях Испании, Франции, Греции, Хорватии и Турции температура превысит 40 градусов Цельсия. В Италии же показатель может перейти отметку в 48,8 градуса Цельсия.