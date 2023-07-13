Европе предрекли рекордную жару из-за «Цербера»

CNBC: в Европе ожидают рекордную жару из-за антициклона «Цербер»

В ближайшие дни в Европе ожидается рекордная жара из-за прихода антициклона «Цербер». О том, что некоторым странам предрекли максимально высокие температуры, сообщает CNBC.

Согласно прогнозам, в некоторых частях Испании, Франции, Греции, Хорватии и Турции температура превысит 40 градусов Цельсия. В Италии же показатель может перейти отметку в 48,8 градуса Цельсия — до сих пор самая высокая температура за всю историю Европы.

В десяти итальянских городах, включая Рим и Флоренцию, в связи с антициклоном был объявлен «красный» уровень тревоги. Ученые отмечают, что глобальное потепление значительно увеличивает вероятность прихода волн жары, таких как сейчас наблюдаются в Европе.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леу оценил возможность прихода аномальной жары в Россию из Европы. По его словам, в ближайшую неделю в центральной части России температур на уровне плюс 30-40 градусов ожидать не стоит. Эксперт добавил, что связанная с глобальным изменением климата жара в Европе будет сохраняться длительный период.

