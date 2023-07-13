Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:59, 13 июля 2023Среда обитания

Оценена перспектива прихода жары в Россию из Европы

Специалист «Фобоса» Леус: волна жары не придет в центральную часть России из Европы

Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

В настоящее время в Европе наблюдается аномальная жара, однако в ближайшую неделю в центральной части России температур на уровне плюс 30-40 градусов ожидать не стоит. Об этом «МИР 24» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Он рассказал, что накрывшая Европу волна жары — явление, связанное с глобальным изменением климата, при котором чрезвычайно высокая температура сохраняется длительный период. В это время организм человека подвергается стрессу не только днем, но и в так называемые тропические ночи, когда невозможно отдохнуть от высоких температур.

В Португалии 12 июля максимальная температура достигала плюс 38 градусов, на юге Италии — плюс 40 градусов, в Греции — плюс 41 градуса. Эти температуры примерно на пять-семь градусов превышают климатическую норму середины июля.

По словам синоптика, в европейской части России в предстоящую неделю погода будет неустойчивой. Из-за преобладания циклонов над этой частью страны будет циркулировать холодный воздух, а также возможны дожди. Никакой волны жары при этом быть не может, отметил Леус.

Материалы по теме:
Европе грозит кризис из-за дефицита воды. Смогут ли страны ЕС справиться с последствиями засухи?
Европе грозит кризис из-за дефицита воды.Смогут ли страны ЕС справиться с последствиями засухи?
1 июня 2023
Глобальное потепление уничтожает парфюмерию по всему миру. Почему человечество скоро может остаться без духов?
Глобальное потепление уничтожает парфюмерию по всему миру.Почему человечество скоро может остаться без духов?
19 июня 2023

Он напомнил, что температура, похожая на европейскую, недавно была на Урале (плюс 40-42 градуса). При этом жаркая погода закончилась грозами и ливнями. Синоптик заявил, что пик максимальной температуры с Уральского региона вскоре переместится на юг Западной Сибири, где она в ближайшие дни поднимется на четыре-семь градусов выше нормы. Жара также ждет Новосибирскую и Томскую области, Алтай, Хакасию и юг Красноярского края. Леус предположил, что температура в этих регионах побьет рекорды.

Ранее Национальные центры экологического прогнозирования США сообщали, что в течение нескольких дней в начале июля средняя температура во всем мире оказалась рекордно высокой. Так, 3 июля общемировая температура превысила 17 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о гарантиях безопасности для Украины

    Путин рассказал про обещанные Украине гарантии безопасности

    Путин оценил выгоду от зерновой сделки для России

    На сотрудника посольства Северной Кореи напали с ножом в Москве

    Влияние забастовки голливудских актеров на американскую киноиндустрию оценили

    Риз Уизерспун рассказала о преимуществах жизни после 40 лет

    Миру предрекли кризис из-за удаленной работы

    «Ростех» усилит защиту техники от Javelin

    Оценена перспектива прихода жары в Россию из Европы

    Подросток впал в кому после падения с самоката в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости