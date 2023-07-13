Среда обитания
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17:53, 13 июля 2023Среда обитания

Человечество пережило самые жаркие дни в истории

Bloomberg: средняя мировая температура впервые превысила 17 градусов Цельсия

Фото: Jon Nazca / Reuters

В понедельник, 3 июля, средняя мировая температура впервые превысила 17 градусов Цельсия. О том, что человечество пережило самые жаркие дни в истории, сообщает Bloomberg.

Согласно данным Национальных центров экологического прогнозирования США, средняя температура оставалась рекордно высокой на протяжении недели. В 2023 году угрозы, связанные с изменением климата, усилились из-за явления Эль-Ниньо, которое провоцирует более сильную жару.

Экстремальная жара подвергла опасности людей и бизнес по всему миру. В северной Европе правительства предупредили граждан о риске для здоровья из-за погоды и призвали при возможности перейти на удаленный формат работы, когда температура достигла 45 градусов Цельсия. Власти Индии рассматривают возможность частичного запрета на экспорт риса в связи с возможной засухой. В Китае жара может ударит по производству хлопка, которое уже пострадало из-за позднего посева и ранних холодов.

Ранее синоптики спрогнозировали усиление аномальной жары на юго-западе США. Продолжительная жаркая погода охватила территорию от Калифорнии до Южной Флориды.

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    Александра Качан
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