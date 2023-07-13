США предрекли усиление опасной для жизни жары

Reuters: синоптики предрекли усиление аномальной жары на юго-западе США

Синоптики предрекли США усиление опасной для жизни жары в ближайшие дни — в данный момент температура в юго-западной части страны бьет рекорды. Об этом сообщает Reuters.

Продолжительная жаркая погода охватила территорию от Калифорнии до Южной Флориды. В этом районе проживает около 100 миллионов человек, которым направили предупреждение о предстоящих опасных температурах. В Национальной метеорологической службе ожидают, что жара усилится в ближайшие выходные и продолжится на следующей неделе.

«Жара будет распространяться по всей Калифорнии, Неваде, Аризоне и вплоть до Западного Техаса в эти выходные, и пик самой сильной жары, похоже, будет с пятницы по понедельник,» — предупредил метеоролог Национальной метеорологической службы в Финиксе Том Фридерс.

В крупнейшем городе штата Аризона Финиксе 13 дней подряд столбик термометра не опускался ниже 43 градусов Цельсия. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе продолжительность экстремальной жары побьет рекорд 1974 года — тогда период такой погоды составлял 18 дней подряд. Кроме того, в Лас-Вегасе в среду, 12 июля, температура достигла максимума в 42 градуса Цельсия, а в воскресенье этот показатель увеличится до рекордной отметки в 47 градусов Цельсия.

Синоптик Центра прогнозирования погоды Эштон Робинсон Кук отметил, что причиной чрезмерных температур стал слой застоявшегося воздуха, который накопился в атмосфере. Данная масса блокирует движение более холодного воздуха, заставляя население страдать от испепеляющей жары. По словам владельца магазина бытовой техники в Финиксе, американцы бросились скупать вентиляторы и кондиционеры, чтобы спастись от нее.

Эксперты отмечают, что аномальные погодные условия учащаются из-за изменения климата на фоне деятельности человека.

Ранее специалисты Национальной метеорологической службы предполагали, что экстремальные погодные условия сохранятся в юго-западной части страны до конца этой недели. Согласно их прогнозам, в воскресенье в городе Финикс температура поднимется до 48,8 градуса Цельсия — в предыдущий раз подобная температура наблюдалась в 1995 году.