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15:51, 10 июля 2023Среда обитания

США накроет рекордная жара

NWS: юго-запад США накроет экстремальная жара до 48,8 градуса Цельсия

Фото: Ralph Freso / Getty Images

На этой неделе юго-западная часть США столкнется с резким ухудшением погодных условий. Так, крупнейший город американского штата Аризона — Финикс — накроет рекордная жара, сообщает Guardian со ссылкой на данные американской Национальной метеорологической службы (National Weather Service, NWS).

Ожидается, что экстремальные погодные условия сохранятся в юго-западной части страны до конца этой недели. До воскресенья температура поднимется до 120 градусов по Фаренгейту, или 48,8 градуса Цельсия. Подобных значений не фиксировали в Финиксе с 28 июля 1995 года, когда воздух прогрелся до 121 градуса по Фаренгейту (49 градусов Цельсия).

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Такие погодные условия являются экстремальными даже по меркам знойного климата пустыни Мохаве, расположенной в штатах Юта, Невада и Аризона. Климатический кризис продолжает усугубляться по мере действия природного феномена Эль-Ниньо, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее традиционного уровня (разница с обычными значениями может достигать трех градусов Цельсия).

Повышение средних температур в мире продолжается не первую неделю. Так, 3 июля их средний уровень впервые в истории поднялся выше 17 градусов Цельсия, однако уже 6 числа воздух на планете прогрелся до 17,23 градуса.

Ранее сообщалось, что июнь 2023 года оказался самым жарким месяцем с начала истории наблюдений. Если с 1991-го по 2020 год среднемировая температура поднималась в среднем на 0,5 градуса, то по итогам первого летнего месяца 2023-го воздух на планете прогрелся еще больше. Аномальные погодные условия прочувствовали на себе жители северо-западных стран Европы, а также некоторых районов Канады, США, Мексики, Азии и восточной Австралии.

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    Анатолий Акулов
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