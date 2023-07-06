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15:23, 6 июля 2023Среда обитания

Зафиксирован самый жаркий месяц в истории

C3S: июнь 2023 года оказался самым жарким месяцем с начала истории наблюдений

Фото: Adrees Latif / Reuters

Июнь 2023 года оказался самым жарким месяцем за всю историю наблюдений с 1991 года, сообщила служба Евросоюза по изменению климата Copernicus (C3S).

Температура с 1991-го по 2020 год поднималась на 0,5 градуса выше среднего. Предыдущий рекорд в Европе был зафиксирован в июне 2019 года. Рекордные температуры в этом месяце наблюдалась в странах северо-запада Европы.

В некоторых районах Канады, США, Мексики, Азии и восточной Австралии воздух прогревался значительно выше нормы. Но в западной Австралии, в западной части США и России было прохладнее, чем обычно. Средняя температура поверхности Мирового океана оказалась максимально высокой за всю историю наблюдений.

3 июня стал самым жарким днем за всю историю наблюдений по данным ученых из университета штата Мэн, США. Средняя температура за сутки в мире составила 17,01 градуса, впервые за 44 года наблюдений превысив отметку в 17 градусов. При этом полученный показатель неофициален и должен получить подтверждение специальных организаций.

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    Мария Черкасова
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