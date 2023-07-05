Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:42, 5 июля 2023Среда обитания

На Земле зафиксировали самый жаркий день в истории

AP: американские метеорологи назвали 3 июля самым жарким днем в мире

Фото: Kevin Frayer / Getty Images

В минувший понедельник, 3 июля, на Земле зафиксировали самый жаркий день в истории. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на данные американских метеорологов.

В университете штата Мэн подсчитали, что среднесуточная температура в мире 3 июля составила 17,01 градуса Цельсия — полученный показатель впервые за 44 года наблюдений превысил отметку в 17 градусов Цельсия. По информации специалистов, рекордно высокие температуры были отмечены в Перу, а также ряде регионов Канады и штатов США, где экстренные службы предупредили более 30 миллионов человек о сильной жаре. Кроме того, в Северной Африке параметр установился на уровне около 50 градусов Цельсия, а в Пекине температура 9 дней подряд превышала отметку в 35 градусов Цельсия. Наконец, в Антарктиде, где сейчас зима, наблюдаются аномально высокие температуры, так как таяние ледников ускоряется, а солнце становится ярче.

Полученный показатель среднемировой температуры является неофициальным и должен получить подтверждение со стороны компетентных организаций. По словам директора Национального центра экологической информации Дика Арндта, зафиксированный рекорд служит отражением глобального потепления на фоне большого объема выбросов парниковых газов и сильного влияния Эль-Ниньо (временное потепление воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат всего мира).

Материалы по теме:
Черное море необратимо меняется из-за климата. Что угрожает любимому курорту россиян?
Черное море необратимо меняется из-за климата.Что угрожает любимому курорту россиян?
12 июня 2023
От аллергии страдает каждый третий житель Земли. Почему аллергиков будет больше и кто в этом виноват?
От аллергии страдает каждый третий житель Земли.Почему аллергиков будет больше и кто в этом виноват?
Сегодня

Высокие температуры на Земле негативно сказываются на здоровье людей, особенно самых юных и пожилых. Климатологи порекомендовали пить достаточное количество воды, находиться в прохладных местах и избегать серьезных физических нагрузок, находясь на улице.

В июне стало известно, что две тысячи паломников в Саудовской Аравии пострадали из-за жары. Температура в пустыне поднялась до 48 градусов Цельсия.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе объяснили установку советского «Контакта» на украинские Leopard 2

    Госпитализированного голкипера ПСЖ перевели из реанимации

    Курс евро превысил 99 рублей

    Французский политик обвинил Зеленского и НАТО в подготовке провокации на ЗАЭС

    Полицейские начали розыск основавших для девочек «школу секса» педофилов

    Туристка пожаловалась на нашествие клопов в арендованной в Европе квартире

    Запуск реестра нуждающихся россиян объяснили

    В России задумались о создании новой льготной ипотеки

    Россия вошла в десятку самых атакуемых хакерами стран мира

    Стало известно о задержании гражданина Грузии в Южной Осетии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости